Giornale di Sicilia: “Palermo, colpo dall’Atalanta. Ma non è finita”
Mentre sul fronte Verre la tensione resta altissima, il Palermo si muove con decisione per rinforzare la mediana. Come racconta Il Giornale di Sicilia in un pezzo firmato da Massimiliano Radicini, l’obiettivo principale della dirigenza rosanero è Samuel Giovane, centrocampista mancino di proprietà dell’Atalanta.
Giornale di Sicilia: “Palermo-Verre, ora è braccio di ferro”
Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Giovane rappresenta il profilo ideale per completare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi. Classe 2003, il giocatore è apprezzato per la sua duttilità: può agire da mezzala in mezzo al campo, ma anche da esterno sinistro difensivo, offrendo così un’alternativa preziosa ad Augello.
La trattativa con l’Atalanta, scrive ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, è ben avviata e mancano solo gli ultimi dettagli prima della chiusura positiva. Una volta perfezionato l’accordo, Giovane si metterà a disposizione del tecnico rosanero, che attende un tassello utile a garantire nuove soluzioni tattiche.
Come sottolinea il Giornale di Sicilia, non è da escludere che, dopo l’arrivo del centrocampista, il club possa valutare un ulteriore movimento in difesa nelle ore finali di mercato. Restano inoltre da definire due operazioni in uscita: Magnani verso la Reggiana e Di Francesco vicino al Catanzaro, entrambi trattati ormai ai dettagli conclusivi.