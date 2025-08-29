Giornale di Sicilia: “Palermo-Verre, ora è braccio di ferro”

Il rapporto tra Valerio Verre e il Palermo sembra ormai giunto a un punto di non ritorno. Dopo i rifiuti al trasferimento al Pescara e all’Entella, il centrocampista ex Sampdoria è stato escluso dall’accesso al centro sportivo di Torretta, episodio che ha sancito una frattura difficilmente ricomponibile con il club di viale del Fante. A raccontarlo è Il Giornale di Sicilia in un approfondimento firmato da Massimiliano Radicini.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, Verre aveva ricevuto due proposte concrete dalle neopromosse in Serie B, pronte a offrirgli un triennale con cifre inferiori rispetto a quelle percepite oggi in rosanero, ma integrate da un incentivo all’esodo che gli avrebbe garantito, almeno sulla carta, la possibilità di mantenere un livello economico simile a quello attuale. Nonostante la prospettiva di una maggiore stabilità contrattuale – l’accordo proposto arrivava oltre il 2027, termine dell’attuale vincolo con il Palermo – il classe 1994 ha deciso di respingere entrambe le destinazioni.

Il rifiuto, sottolinea Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, ha fatto emergere una distanza ormai quasi incolmabile tra il giocatore e la società. La situazione è precipitata ieri, quando Verre si è presentato a Torretta per svolgere l’allenamento individuale programmato, ma non gli è stato consentito l’accesso alle strutture. Un gesto che ha alimentato ulteriormente la tensione e che, di fatto, avvicina l’epilogo del rapporto.

Come riporta ancora il Giornale di Sicilia a firma Radicini, lo scenario potrebbe adesso complicarsi anche sul piano legale: non è infatti da escludere che il centrocampista decida di rivolgersi al Collegio arbitrale per tutelare la propria posizione contrattuale. La sessione di calciomercato chiuderà ufficialmente lunedì alle 20, e fino ad allora ogni possibilità resta aperta, ma il braccio di ferro tra Verre e il Palermo sembra ormai segnato.