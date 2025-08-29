Corriere dello Sport: “Giovane è il rinforzo scelto dal Palermo per il centrocampo. Adesso il sostituto di Magnani”

Samuel Giovane è il rinforzo scelto dal Palermo per il centrocampo. Classe 2003, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, reduce da 31 presenze e 1 gol lo scorso anno con la Carrarese, è ormai ad un passo dal vestire la maglia rosanero. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’operazione è praticamente definita e consentirà a Filippo Inzaghi di avere maggiori alternative in un reparto considerato nevralgico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giovane è un giocatore duttile: mezzala di corsa capace di ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro, potendo rappresentare un’alternativa ad Augello. Vanta già 86 presenze in Serie B con le maglie di Ascoli e Carrarese, e ha guidato l’Italia da capitano al Mondiale Under 20 chiuso al secondo posto. Restano soltanto da limare gli ultimi dettagli per la chiusura.

Parallelamente, resta aperta la questione legata a Valerio Verre. Come sottolinea Vannini sul Corriere dello Sport, il centrocampista è stato escluso dal nuovo progetto tecnico ma rimane sotto contratto con i rosanero fino al 2025, non fino al 2027 come ipotizzato in precedenza: le opzioni per il prolungamento non si sono verificate. Verre avrebbe chiesto il reintegro e non intende accettare trasferimenti, mentre la società appare ferma nella sua posizione. Una vicenda destinata a protrarsi almeno fino alla chiusura della sessione di mercato.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport conferma l’imminente trasferimento di Magnani alla Reggiana per motivi familiari, con la possibilità che l’operazione apra allo scambio con Meroni. Di Francesco, invece, è a un passo dal Catanzaro con un biennale più opzione. Nei pali, Di Bartolo sarà il terzo portiere, mentre Cutrone è stato ceduto in prestito alla Virtus Francavilla in Serie D.

Infine, capitolo pubblico. Come racconta ancora Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, il Barbera si prepara a un’altra serata da oltre 30 mila spettatori. Ieri erano già 28.453 i presenti complessivi tra abbonati e biglietti venduti, e la soglia delle 30 mila presenze sarà superata contro il Frosinone. La città crede nel progetto di Inzaghi e il calendario, con due gare casalinghe consecutive, alimenta l’entusiasmo. Ma i ciociari, reduci a loro volta da un successo convincente, rappresentano un banco di prova subito significativo.