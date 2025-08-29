Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Biasci per sostituire Favilli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

L’Avellino non perde tempo e trova subito l’attaccante per sopperire all’assenza di Andrea Favilli. Come riportano Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’ex Bari – reduce da 22 presenze e 5 reti – è stato operato per una resezione ossea calcaneare e resterà fermo per almeno due mesi. Nonostante l’infortunio, il club lo ha confermato nella lista dei 18 over, ma ha dovuto liberare un posto con la cessione di Giuseppe Panico al Potenza.

Al suo posto entra Tommaso Biasci, 30 anni, che lascia il Catanzaro dopo 136 presenze e 44 reti nelle ultime tre stagioni, nelle quali ha contribuito alla promozione in Serie B, alla vittoria della Supercoppa di C e alla partecipazione ai playoff per la Serie A. Come sottolineano Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport, resta aperta la possibile cessione di Facundo Lescano alla Salernitana.

Intanto, sul fronte difensivo, l’Avellino ha definito l’arrivo di Filippo Missori dal Sassuolo. L’under 21 prenderà il posto di Gianmarco Todisco, destinato al Cerignola.

Il Catanzaro, invece, aspetta Federico Di Francesco dal Palermo. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’attaccante ha già avuto il via libera per il trasferimento: restano soltanto da definire la durata del contratto – due o tre anni – e lo scambio dei documenti.

Il direttore sportivo Polito, come evidenziano ancora Pescatore e Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, cerca di inserirsi nella corsa a Luca Moro, in uscita dal Sassuolo e seguito anche da Monza e Huesca, e ad Alberto Cerri, di proprietà del Como, che lo scorso anno ha giocato sei mesi in prestito alla Salernitana. Sul taccuino anche Alessandro Gabrielloni, profilo gradito ad Aquilani.

Per il centrocampo, Catanzaro e Ascoli si contendono Giovanni Corradini dello Spezia, mentre l’alternativa è Andrea Ghion, seguito anche dal Pescara.

Sul fronte Cesena, il Corriere dello Sport riferisce dell’arrivo dello svedese Peter Amoran, difensore centrale classe 2003 in prestito dal Parma. Michele Castagnetti è già in città per firmare un biennale, mentre in uscita c’è Roberto Ogunseye, ceduto al Perugia.