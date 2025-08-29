Corriere dello Sport: “Palermo-Frosinone, le probabili formazioni”

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Frosinone con una buona notizia: Gomes è recuperato, anche se non al meglio della condizione e destinato a partire dalla panchina. Come riporta il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi sembra orientato a confermare l’undici che ha superato la Reggiana all’esordio, con un unico ballottaggio in difesa tra Peda e Diakité.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1):

Bardi; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Brunori, Gyasi; Pohjanpalo.

A disposizione: Joronen, Di Bartolo, Nicolosi, Avena, Diakité, Veroli, Palumbo, Gomes, Vasic, Blin, Le Douaron, Corona.

All.: F. Inzaghi.

Sul fronte opposto, il Frosinone di Alvini deve fare i conti con diverse assenze. Come scrive il Corriere dello Sport, mancheranno infatti gli infortunati Gori, Sherri e Corrado, oltre allo squalificato Calvani. In avanti toccherà a Kvernadze, mentre tra i pali ci sarà Palmisani.

Probabile formazione Frosinone (4-2-3-1):

Palmisani; Oyono A., Biraschi, Bracaglia, Marchizza; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Barcella, Kvernadze; Raimondo.

A disposizione: Lolic, Minicangeli, Oyono J., Cichella, Gelli J., Gelli F., Masciangelo, Grosso, Ndow, Zilli, Dixon, Vergani.

All.: A. Alvini.