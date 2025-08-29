Serie B, stasera Reggiana-Empoli apre la seconda giornata. Le probabili formazioni

Città del Tricolore, 20,30 TV: Dazn e Prime. ARBITRO: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Scatragli e Colaianni. Quarto uomo: Manzo. Var: Maggioni. Avar: Fourneau.

La Reggiana si prepara ad affrontare l’Empoli nella seconda giornata di Serie B. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, i granata non hanno mai battuto i toscani in campionato e hanno sempre subito gol nelle ultime 18 sfide dirette. L’ultimo incrocio risale a Ferragosto, in Coppa Italia: finì 1-1 con reti di Gondo e Ilie, poi successo empolese ai rigori.

Alla vigilia, Davide Dionigi ha parlato in conferenza stampa, parole riportate dal Corriere dello Sport: «Non penso alla cabala – ha esorcizzato il tecnico – e su molte delle gare con i gol subiti non ero io in panchina. La difesa è importante e bisogna fare attenzione. Troveremo un Empoli con 4-5 innesti di spessore, ma averli già affrontati in coppa ci ha permesso di studiarli».

Dionigi ha sottolineato anche i segnali positivi arrivati dalla trasferta di Palermo: «Il dispiacere per la sconfitta resta – ha dichiarato, come riportato da Boccucci sul Corriere dello Sport – ma usciamo rafforzati da un’ottima prestazione. Con 30 mila spettatori e una squadra giovane, corta nei cambi, abbiamo fatto una grande gara. Dopo la sosta avremo Girma, mentre il mercato dovrà portarci 3-4 elementi già individuati».

Sul fronte opposto, l’Empoli arriva con entusiasmo dopo la vittoria contro il Padova. Guido Pagliuca, in conferenza stampa, ha parlato della sfida con la Reggiana, dichiarazioni riportate da Riccardo Tofanelli sul Corriere dello Sport: «Sarà una partita diversa da quella di metà agosto, l’approccio sarà fondamentale. Non sempre siamo partiti bene, stavolta serve un impatto forte. Dobbiamo crescere come mentalità: voglio vedere una squadra che gioca come si allena, con gioia e orgoglio per questa maglia».

Infine, sul piano tecnico, il Corriere dello Sport evidenzia che Pagliuca dovrebbe confermare in larga parte la formazione vista contro il Padova, con poche possibilità di cambiamenti.