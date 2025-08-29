Corriere dello Sport: “Cremonese, le ore del colpo Vardy. Pisa-Albiol, si continua a dialogare. Le trattative del giorno”

Jamie Vardy e la Cremonese, un’idea che da suggestione sta diventando trattativa concreta. Come scrivono Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, martedì è arrivata l’apertura dell’attaccante inglese classe 1987 al club lombardo. L’offerta attesa dall’Inghilterra non è mai arrivata e così gli agenti del bomber hanno sondato diverse piste, trovando nell’Italia e nella Serie B l’opportunità più concreta per proseguire la carriera.

La Cremonese, spiegano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, cerca un colpo affascinante dopo un mercato già importante, fatto di rinforzi esperti in tutti i reparti. Il nome scelto è proprio quello di Vardy, protagonista della favola Leicester di Claudio Ranieri. I contatti proseguono per definire i dettagli di un contratto che potrebbe essere legato anche all’obiettivo salvezza.

Non solo Vardy. Sempre sul Corriere dello Sport, i due giornalisti sottolineano come la giornata di ieri sia stata interlocutoria per Raul Albiol. Lo spagnolo, 39 anni, ex Napoli e Real Madrid, ha aperto all’ipotesi Pisa per chiudere la carriera in Italia. «Forse riusciamo a convincerlo» ha dichiarato a Sky Sport il presidente Giuseppe Corrado. Intanto è ufficiale l’arrivo di Calvin Stengs, mentre resta vicino Giovanni Bonfanti dell’Atalanta.

Sul fronte rossoblù, il Cagliari deve completare la difesa. Secondo quanto riportano Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, servono difensori destri: Stefan Posch del Bologna preferirebbe tornare in Germania, mentre Raphael Kofler piace al ds Guido Angelozzi ma il Südtirol non apre alla cessione. Gli occhi, dunque, si spostano all’estero. Possibili novità anche in attacco, con Walid Cheddira tra le idee, e a centrocampo, dove piace il giovane Alessandro Romano della Roma.

Nel frattempo, il Parma ha ufficializzato Patrick Cutrone: come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante 27enne ha già sostenuto le visite mediche e sostituirà l’infortunato Frigan. Dal Venezia è arrivato anche Gaetano Oristanio in prestito con diritto di riscatto.

Restano aperte altre piste di mercato: la Cremonese aspetta il sì di Andrea Colpani, con Youssef Maleh del Lecce come alternativa; il Verona ha chiuso per Moatasem Al-Musrati; mentre il Como lavora su due profili difensivi di spessore internazionale, Igor del Brighton e Diego Carlos del Fenerbahce.