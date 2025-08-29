Repubblica: “Il flop rosanero di Di Francesco tante promesse mai mantenute”

Federico Di Francesco e il Palermo, un’avventura finita tra rimpianti e potenzialità inespresse. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’attaccante lascia i rosanero dopo un anno e mezzo vissuto tra alti, pochi, e bassi, molti, con prestazioni mai all’altezza delle aspettative.

Il club siciliano lo aveva scelto come innesto da Serie A per garantire il salto di qualità, ma l’esperienza si è rivelata un flop conclamato. Di Francesco, spiega Geraci su la Repubblica Palermo, era arrivato dal Lecce il 31 agosto con un contratto triennale fino al 2026, presentandosi con il gol contro la Lazio in A e poi segnando subito all’esordio al “Barbera” contro la Feralpisalò. Una marcatura da record: la più veloce di un calciatore passato dalla Serie A alla B – e viceversa – nella stessa stagione.

Da lì, però, la parabola discendente. Prima un infortunio muscolare, poi un rendimento altalenante: cinque gol e due assist nella sua prima stagione, con Corini che lo ha usato da esterno e Mignani da mezzala. «Il mio sogno è far sì che il Palermo possa andare in A», aveva dichiarato durante il ritiro di Livigno, come ricorda la Repubblica Palermo. Una promessa mai mantenuta.

Nella seconda annata, con Dionisi in panchina e il 3-5-2 come modulo di riferimento, Di Francesco è stato adattato a quinto di centrocampo: un solo gol e sei assist, troppo poco per chi era stato chiamato a fare la differenza. Geraci sottolinea su la Repubblica Palermo come l’ex Lecce sia finito sempre più ai margini, con appena 140 minuti giocati nelle ultime otto gare di campionato e un nuovo stop per infortunio al bicipite femorale.

In estate, Inzaghi ha provato a rilanciarlo come jolly in Valle d’Aosta, ma senza garanzie sul minutaggio. La decisione è stata inevitabile: addio al Palermo e trasferimento al Catanzaro. «Un addio ponderato», scrive ancora Geraci su la Repubblica Palermo, con i rosanero che ora si trovano due caselle over da riempire negli ultimi giorni di mercato. L’attenzione è rivolta soprattutto alla difesa, per dare a Inzaghi la pedina giusta in vista della lunga stagione.