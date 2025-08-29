Gazzetta dello Sport: “Serie B, i colpi di giornata”

Movimenti importanti in Serie B nelle ultime ore di mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alessandro Gabrielloni è un nuovo giocatore della Juve Stabia. L’attaccante, bandiera del Como (che gli ha persino dedicato una statua dopo la storica rete alla Roma), arriva in prestito annuale dal club lombardo con cui ha recentemente rinnovato fino al 2028.

Il 29enne attaccante, soprannominato “Gabrigol”, prenderà il posto di Andrea Adorante, destinato al Venezia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gabrielloni non è un bomber classico d’area ma un centravanti-boa utile con sponde e movimenti a supporto del 4-3-3 di Ignazio Abate. La dirigenza gialloblù valuta anche altri rinforzi: sfumato Vavassori dall’Atalanta, gli obiettivi restano Livramento del Verona (seguito anche da Werder Brema e Magdeburgo) e Pandolfi del Cittadella. In difesa è vicino Giorgini (ex Südtirol), mentre a centrocampo resta calda la pista Correia. In uscita Louati, Maistro e soprattutto Buglio, richiesto in Serie B dall’Empoli e in C dal Catania, che ha proposto uno scambio con Quaini.

Sul fronte Avellino, la Gazzetta dello Sport conferma l’arrivo in prestito dal Sassuolo del terzino Filippo Missori e l’imminente firma dell’attaccante Tommaso Biasci dal Catanzaro, con accordo biennale già pronto.

Il Catanzaro, perso Biasci, è a caccia di un nuovo centravanti. Il direttore sportivo Polito, scrive ancora la Gazzetta dello Sport, punta a chiudere per un prestito di Luca Moro (Sassuolo) o Manuel De Luca (Cremonese), due attaccanti strutturati che andrebbero a completare il reparto offensivo.

Intanto il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Adrian Raychev dal Pisa: l’esterno offensivo bulgaro classe 2005 arriva in prestito con diritto di riscatto, dopo 17 presenze e 2 reti con la Vis Pesaro nella scorsa stagione.

Capitolo Monza: in caso di uscita di Andrea Colpani, la Gazzetta dello Sport riporta che il club brianzolo sta valutando Marin Petkov, 21enne trequartista mancino del Levski Sofia, già 16 volte in campo con la nazionale maggiore bulgara.