Giornale di Sicilia: “Joronen salva il risultato, Ranocchia brilla, Segre sette polmoni, male Blin. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Il Palermo conquista tre punti pesanti contro il Mantova al Barbera, ma la partita lascia sensazioni contrastanti. Come evidenziano le pagelle di Luigi Butera pubblicate dal Giornale di Sicilia, i rosanero disputano un primo tempo di alto livello per intensità e qualità, salvo poi complicarsi la vita nella ripresa dopo l’episodio che riapre la gara.

Nell’analisi dei singoli proposta da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, emergono le prestazioni di Ranocchia, Palumbo e Pohjanpalo, protagonisti nella costruzione e nella finalizzazione del doppio vantaggio rosanero. Le valutazioni di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolineano anche il grande lavoro di Segre e Augello sulle corsie e in mezzo al campo.





Non manca però la nota stonata della serata: come rimarcato nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, l’episodio che vede protagonista Blin cambia l’inerzia della partita e costringe il Palermo a un finale di grande sofferenza davanti al pubblico del Barbera.

Palermo

Joronen 7

Una parata su Marras a quattro minuti dalla fine, un’altra sullo stesso giocatore nel recupero. Stile rivedibile ma efficace. Poi un miracolo su Cella cancellato da una posizione di fuorigioco di chi ha calciato, forse inesistente.

Peda 6

Fa meno fatica rispetto all’ultima uscita. Con Mensah deve usare tutta la sua fisicità ma non commette errori gravi. Ammonito, viene sostituito.

(Magnani sv)

Bani 6,5

Rientra dopo lo stop per influenza e guida la difesa con la solita personalità. Concede poco agli avversari e chiude la gara con i crampi.

Ceccaroni 6

Per un’ora tutto tranquillo, poi con l’espulsione di Blin la partita cambia e anche lui deve soffrire. Nel primo tempo sfiora il gol di testa.

Pierozzi 6

Più brillante rispetto alle ultime partite. Partecipa al pressing e si fa vedere anche in avanti. Nella ripresa soffre e viene sostituito dopo un giallo.

(Gyasi sv)

Segre 6,5

Instancabile. Recupera palloni, avvia azioni e prova anche la conclusione. Nel finale corre ovunque nonostante le energie quasi finite.

Ranocchia 7

Segna subito con uno splendido destro a giro e poi serve l’assist che porta al raddoppio. Tanta qualità e presenza in mezzo al campo.

(Blin 4)

Quando la partita sembra chiusa, perde un pallone davanti all’area, tocca con la mano e provoca rigore ed espulsione.

Augello 6,5

Tra i più coinvolti nel gioco. Spinge continuamente sulla sinistra e dal suo recupero palla nasce il primo gol. Nella ripresa deve difendere di più.

Le Douaron 6,5

Sempre in movimento, pressa e crea spazi per i compagni. La sua presenza pesa soprattutto quando il Palermo resta in inferiorità.

(Johnsen sv)

Palumbo 7

Versione ispirata del fantasista rosanero. Si muove continuamente e illumina il gioco con qualità. L’assist per Pohjanpalo è da manuale del calcio.

(Gomes 6)

Entra per dare sostanza e aiutare la squadra a difendere il risultato.

Pohjanpalo 7

Ancora decisivo. Segna il gol numero diciannove della stagione e lotta su ogni pallone, aiutando anche la squadra in fase difensiva.

Allenatore Inzaghi 6,5

Riparte subito dopo la sconfitta di Pescara tornando alla formazione più affidabile. L’errore di Blin rischia però di rovinare la serata.

Arbitro Ayroldi 6

Gestisce una partita con molti cartellini ma le decisioni principali risultano corrette. Sul rosso a Blin è decisivo l’intervento del Var.