Giornale di Sicilia: “Joronen evita altri due gol, male Le Douaron. Le pagelle di Catanzaro-Palermo”

Nel racconto di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo esce sconfitto dal Ceravolo con una prestazione deludente che interrompe la striscia positiva di inizio stagione. Una serata storta per molti rosanero, salvata solo in parte dalle parate di Joronen, mentre in avanti mancano lucidità e concretezza.

Joronen 6,5

Se il gol è solo uno è merito suo. Provvidenziale su Pontisso, bravo anche nel finale a dire no a Iemmello. Sul gol non può niente, il tiro arriva da troppo vicino.

Pierozzi 5,5

Rimedia un giallo senza senso dopo 8’ che finisce anche per innervosirlo. Inzaghi lo sposta sulla fascia per evitare altri guai con Cissè, si propone ma non è lucido. Ovviamente nell’intervallo resta negli spogliatoi.

Bereszynski 5,5

Sembra ancora spaesato. Prova qualche sortita, ma gli manca lo spunto.

Peda 5

Peggiore partita da quando è tornato. Un quasi liscio in area regala una palla gol colossale a Iemmello, poi lascia un’autostrada a Pontisso. Nel finale si fa beffare ancora dal capitano giallorosso. Di sicuro se lo ricorderà per un po’.

Ceccaroni 5,5

Stranamente sbanda anche lui, tuttavia fa meno danni di chi gli sta accanto. È pure meno presente in avanti.

Diakité 6

Inizia da esterno, passa a fare il braccetto di difesa dopo una quindicina di minuti e finisce ancora sulla corsia. Tutto sommato è uno di quelli che ci prova di più e fino alla fine.

Segre 5

Corre tanto, ma spesso a vuoto. Ha una grande palla gol a inizio ripresa, il suo tiro è da dimenticare. Sostituito.

Corona sv

Uno spezzone tutto cuore, trova una deviazione su una conclusione che poteva fare male.

Ranocchia 5

Il suo motore non riesce a salire mai di giri. Un po’ più dinamico nella ripresa, mai illuminante. Anche lui sostituito.

Gomes sv

Va in campo per dare intensità e anche supporto a Palumbo. Ha poco tempo per lasciare il segno.

Augello 5,5

La produzione di cross c’è, ma non sempre è precisa. Come contro il Modena, si spegne con il passare dei minuti e va fuori.

Vasic 5

Rieccolo in versione esterno sinistro. Non è il suo ruolo, infatti non dà nulla.

Palumbo 5

Al suo attivo la palla per Segre e l’angolo per Pohjanpalo. Ma è ancora troppo poco. Un faro deve dare luce di continuo, lui va ad intermittenza.

Le Douaron 5

Ancora titolare in trasferta, fa davvero poco per farsi notare. Lotta sì, ma giocare per la squadra è un’altra cosa.

Brunori 5

Ha l’alibi dei pochi minuti giocati, però non entra in partita.

Pohjanpalo 5

Nessuno gli apparecchia la tavola fino a 4’ dalla fine. Quando succede, cicca malamente di testa una palla che doveva essere solo spinta in porta.

Allenatore Inzaghi 5

Prima sconfitta e primo allarme. Il suo Palermo ha perso d’intensità e non è più propositivo come un mese fa. Il cambio di Le Douaron arriva tardi, quello di Vasic non convince proprio e gli ultimi due finiscono per togliere anche ordine.

Arbitro Pairetto 5

Inizia con due strafalcioni, i gialli a Pierozzi e Petriccione, che condizionano tutta la partita. Anche la sua. Al Palermo mancano pure due corner.