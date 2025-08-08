Giornale di Sicilia: “Gli «alieni» sbarcano a Palermo: è il giorno del Manchester City”

PALERMO – Il giorno «X» è finalmente arrivato. Dopo settimane di preparativi, attese e indiscrezioni, oggi il Manchester City sbarcherà ufficialmente a Palermo per dare il via a un evento destinato a restare impresso nella memoria collettiva della città. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non si tratta soltanto di un’amichevole di lusso, ma di una vera e propria celebrazione sportiva, culturale e simbolica che coinvolgerà tutto il capoluogo siciliano.

La squadra di Pep Guardiola, campione d’Inghilterra e tra le realtà più blasonate del calcio mondiale, affronterà domani sera il Palermo di Filippo Inzaghi in uno stadio Renzo Barbera esaurito da giorni. In palio, l’Anglo-Palermitan Trophy, un trofeo amichevole ma dal forte valore identitario che omaggia le radici britanniche della società rosanero.

Una città in festa, dai vicoli storici alla tribuna d’onore

Radicini descrive con vividezza l’atmosfera che si respira per le strade di Palermo, dove i colori rosanero si intrecciano a quelli celesti degli «Sky Blues»: «Ogni vicolo, ogni piazza, ogni bar del centro storico – da Ballarò a via Maqueda, dal Cassaro alla Cala – risuona di conversazioni, aspettative, sogni». La città si trasforma così in un palcoscenico globale, pronta ad accogliere tifosi, turisti e curiosi per vivere un appuntamento che fonde sport e orgoglio territoriale.

Il Manchester City atterrerà nel tardo pomeriggio all’aeroporto Falcone-Borsellino. Da lì, con un’organizzazione curata nei minimi dettagli, la delegazione inglese raggiungerà il centro cittadino. Guardiola e la squadra alloggeranno all’elegante Hotel delle Palme, storico simbolo della Belle Époque palermitana, mentre i vertici dirigenziali del club e del City Football Group – tra cui il CEO Ferran Soriano – faranno base nella lussuosa Villa Igiea, affacciata sul golfo.

Stile Champions: conferenza stampa e cena simbolica

Alle 19.45, come anticipa Radicini, è prevista la conferenza stampa pre-partita allo stadio Barbera, con la presenza di Guardiola e, con ogni probabilità, di un giocatore. Un appuntamento che ricalca in tutto e per tutto le atmosfere europee da Champions League.

Ma non finisce qui: la serata proseguirà con una cena riservata presso l’Hotel delle Palme, a cui parteciperanno giocatori, staff e dirigenti di entrambe le squadre. Un’occasione conviviale, certo, ma anche fortemente simbolica, che rafforza il legame tra Palermo e il City Group, e rappresenta – come sottolinea il Giornale di Sicilia – «una dichiarazione d’intenti» per il futuro.

Biglietti esauriti, entusiasmo alle stelle

L’attesa è febbrile. I biglietti sono andati esauriti in pochi giorni, e il capoluogo siciliano è pronto a vivere 48 ore di sport e spettacolo. Ma più ancora del match in sé, quello che conta è il messaggio: Palermo c’è, vuole tornare protagonista, e sa accogliere il grande calcio con passione, dignità e visione internazionale. Radicini lo sintetizza così: «Questa partita rappresenta una vetrina irripetibile, un modo per ribadire che Palermo è pronta, dentro e fuori dal campo, a tornare protagonista».