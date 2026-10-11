Giornale di Sicilia: “Palumbo ispirato, Vavassori sbatte sui legni. Le pagelle di Empoli-Palermo”

Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e conferma la propria forza in vetta alla classifica di Serie B. Una prestazione ricca di occasioni, qualità e carattere, nella quale diversi protagonisti rosanero si mettono in evidenza. Nelle pagelle di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il migliore in campo è Antonio Palumbo, premiato con un 7,5.

Voti importanti anche per Cassandro, Johnsen e Pohjanpalo, tutti da 7. Promossi Bani, Segre e Vavassori, mentre il tecnico Filippo Inzaghi riceve un 7 per la gestione della partita.





Palumbo 7,5: l’uomo della partita

Escl. Ag. Palumbo: “Vuole la Serie A con il Palermo. La battuta dopo il gol a Inzaghi…”

Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Palumbo è il protagonista assoluto della vittoria rosanero. Il centrocampista si muove continuamente sulla trequarti, collega i reparti e trova sempre giocate utili per la squadra.

La sua prestazione viene impreziosita dal secondo gol stagionale e dall’assist per Johnsen. Una prova che conferma la sua centralità nel sistema offensivo di Inzaghi.

Palumbo – 7,5. È l’uomo della partita. Si muove senza sosta su tutta la trequarti, regala linee di passaggio e confeziona giocate utili. Sfiora il gol, poi trova la rete e serve l’assist per Johnsen.

Cassandro, Johnsen e Pohjanpalo da 7

Tra i migliori del Palermo figura anche Cassandro, preferito a Pierozzi sulla corsia destra. Il terzino interpreta la gara con aggressività e intraprendenza, accompagnando frequentemente la manovra offensiva e trovando nel finale la rete del definitivo 4-2, la prima in maglia rosanero.

Cassandro – 7. Aggressivo e propositivo, arriva spesso sul fondo e mette palloni interessanti in area. Nel finale trova il gol che chiude la partita.

Johnsen – 7. Quarto gol stagionale e quinto assist. Secondo il quotidiano avrebbe meritato anche qualcosa in più, ma spreca due contropiedi in superiorità numerica e colpisce il palo dopo una deviazione di Seghetti.

Pohjanpalo – 7. Il gol è da vero attaccante, ma il finlandese si distingue anche per il lavoro a favore dei compagni, facendo salire la squadra e partecipando alla costruzione offensiva.

Fortin 6, Bani 6,5 e Segre 6,5

Nelle valutazioni di Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il portiere Fortin ottiene la sufficienza. Dopo essere stato salvato dalla traversa nelle prime battute, vive una gara nella quale gli avversari calciano poco verso la sua porta. Riesce a respingere il secondo rigore dell’Empoli, ma la parata viene annullata per l’intervento del VAR.

Fortin – 6. Poco impegnato, para il secondo calcio di rigore, ma la ripetizione gli impedisce di conservare il risultato della sua prodezza.

Bani – 6,5. Guida la difesa e si fa trovare pronto soprattutto nelle situazioni in cui serve recuperare immediatamente il pallone. Suo l’assist per Pohjanpalo.

Ceccaroni – 6. Il rigore provocato pesa sulla valutazione. Il difensore tenta di intervenire per evitare una conclusione avversaria e viene sorpreso anche in un’altra situazione offensiva dell’Empoli. Nel complesso, però, concede poco.

Augello – 6. Nonostante qualche difficoltà iniziale, continua a spingere sulla fascia, pur senza trovare il contributo decisivo.

Segre – 6,5. Non soltanto corsa, ma anche qualità. Nel primo tempo agisce quasi da centrocampista aggiunto nella trequarti, servendo palloni importanti a Vavassori e Pohjanpalo. Partecipa anche all’azione del pareggio.

Ranocchia – 6. Buona prestazione, macchiata dal fallo da rigore e dal successivo ingresso anticipato in area che rende vana la parata di Fortin. Prima dell’episodio aveva garantito qualità e presenza fisica.

Vavassori 6,5, Gabrielloni entra bene

Il Giornale di Sicilia, nelle pagelle firmate da Luigi Butera, assegna un 6,5 anche a Vavassori, protagonista di due conclusioni terminate sui legni.

Vavassori – 6,5. Colpisce un palo dopo un’azione che ricorda il gol realizzato contro il Padova, poi centra una traversa con un gran sinistro. Nella ripresa spreca una buona occasione.

Gabrielloni – sv. Entra con l’atteggiamento giusto e serve a Cassandro il pallone del poker.

Hernani – sv. Si piazza sulla sinistra, aiuta a gestire il pallone e contribuisce al controllo del gioco.

Estevez – sv. Entra per rafforzare il centrocampo, contribuendo ad alzare la diga davanti alla difesa.

Mazzitelli – sv. Debutto in maglia rosanero, con prime buone impressioni.

Peda – sv. Subentra a Johnsen nel finale.

Inzaghi 7: Palermo spettacolare, ma serve equilibrio

Il tecnico rosanero riceve un 7 nelle pagelle del quotidiano. La sua squadra produce occasioni in quantità, domina lunghi tratti della sfida e dimostra grande capacità di reazione dopo lo svantaggio.

Filippo Inzaghi – 7. Il Palermo è una bellezza, ma concede ancora qualcosa di troppo. Il tecnico interviene con i cambi e modifica il sistema di gioco passando alla difesa a tre nel finale. Resta da sistemare qualche equilibrio generale.

Marinelli 5,5: dubbi sui rigori

Chiude le valutazioni l’arbitro Marinelli, al quale Luigi Butera sul Giornale di Sicilia assegna un 5,5.

Marinelli – 5,5. Il primo rigore viene assegnato con l’aiuto del VAR. Sul secondo, il fallo di Ranocchia su Shpendi viene giudicato una trattenuta lieve, simile ad altri contatti lasciati correre durante la partita.

Il bilancio delle pagelle conferma dunque il peso delle individualità nella vittoria del Palermo. Palumbo si prende la copertina, Cassandro e Johnsen risultano decisivi e Pohjanpalo conferma la propria importanza nell’attacco di Inzaghi.