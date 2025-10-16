Giornale di Sicilia: “Dionisi-Palermo, è addio. Il club risparmia un milione di euro”

Il legame tra Alessio Dionisi e il Palermo si è ufficialmente interrotto. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società rosanero e l’allenatore toscano hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, ponendo fine a un rapporto durato meno del previsto.

Secondo quanto spiegato da Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, Dionisi è pronto a una nuova avventura: guiderà infatti l’Empoli, che lo ha scelto per sostituire l’esonerato Pagliuca. Per favorire il proprio ritorno in Toscana, il tecnico ha accettato un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in rosanero.

Come sottolinea Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, si tratta di un ritorno importante: Dionisi aveva già allenato l’Empoli nella stagione 2020/21, conducendolo alla promozione in Serie A. L’operazione rappresenta anche un vantaggio economico per il Palermo, che risparmierà circa un milione di euro. Il tecnico, infatti, aveva ancora un anno di contratto – con opzione per una terza stagione e un aumento di stipendio in caso di promozione.

Infine, come evidenzia Radicini sul Giornale di Sicilia, il destino ha già in programma un incrocio suggestivo: il prossimo 7 dicembre Dionisi ritroverà il Palermo da avversario, al “Castellani” di Empoli. Una sfida che promette emozioni e che chiuderà un capitolo amaro della sua esperienza in Sicilia.