Giornale di Sicilia: “Cesena-Palermo, le probabili formazioni”

Emergenza difensiva e bisogno di energie fresche spingono Dionisi a cambiare volto al Palermo in vista della delicata trasferta di Cesena. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’infortunio alla spalla di Ceccaroni costringe i rosanero a ridisegnare la linea arretrata: “Al suo posto Nikolaou, con Baniya e Magnani a completare il terzetto difensivo”, anche se il numero 24 non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Diakité.

A centrocampo ballottaggio Gomes-Blin, con Ranocchia pronto a partire dal 1′. Sulle corsie spazio a Pierozzi e Di Francesco, mentre in avanti Segre e Brunori agiranno ancora alle spalle di Pohjanpalo. Una formazione in parte rinnovata, alla ricerca di quell’identità smarrita nel blackout di giovedì scorso.