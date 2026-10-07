Giornale di Sicilia, Bani: «Vavassori ha qualità importanti. Hernani ci farà fare un salto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 2-1 (83) bani

Dal talento di Vavassori alla crescita di Johnsen, passando per Pohjanpalo, Gabrielloni e soprattutto Hernani. Federico Bani promuove il reparto offensivo del Palermo e sottolinea la profondità della rosa costruita a disposizione di Filippo Inzaghi.

Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il capitano rosanero individua proprio nelle alternative offensive una delle principali differenze di questa stagione: «Anche l’anno scorso siamo partiti molto bene. Quest’anno abbiamo dato una bella prova di disponibilità offensiva. Abbiamo tanti giocatori nel reparto avanzato che permettono al tecnico di effettuare anche le turnazioni. È un’arma sicuramente a nostro favore, perché abbiamo un livello di rosa che ce lo permette».


Tra le sorprese c’è Vavassori. Bani, parlando a Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, invita però il giovane a continuare sulla stessa strada: «Joel non ha bisogno di presentazioni. Vavassori è un ragazzo molto interessante, sta facendo grandi cose. Mi auguro che continui così, deve lavorare e mantenere la testa bassa. Ha qualità importanti, ma ha tantissimo margine di miglioramento».

Parole importanti anche per Johnsen: «Penso che a livello di numeri finalmente stia dimostrando quali sono i suoi colpi».

Le alternative, però, non finiscono qui. Il capitano cita anche Palumbo, Strefezza e Gabrielloni: «Gabrielloni è uno che ci darà una grandissima mano, perché è un combattivo davanti».

Ma è su Hernani che Bani si sbilancia maggiormente. I due si conoscono bene e il capitano sa quali qualità può mettere a disposizione del Palermo: «Un giocatore che sicuramente ci farà fare un salto importante è Hernani, perché lo conosco, ci ho giocato insieme, è un giocatore che ha grandissima qualità».

Nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani analizza anche il passaggio al 4-2-3-1: «Abbiamo un difensore e un centrocampista in meno. Al di là che poi la fase difensiva ormai si fa in undici, abbiamo dei terzini che sono predisposti ad andare anche in fase offensiva, per volere dell’allenatore e per caratteristiche».

La parola chiave diventa quindi equilibrio: «Dobbiamo essere bravi a mantenere un equilibrio tale che ci permette di avere una capacità realizzativa importante davanti, ma subire sempre il meno possibile».

Una rosa più profonda e un Palermo maggiormente votato all’attacco. Come emerge dalle parole raccolte da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Inzaghi può contare su numerose soluzioni, mentre Bani indica in Hernani uno degli uomini capaci di alzare ulteriormente il livello della squadra.

Altre notizie

palermo padova 2-1 (73) bani pastina sorrentino

Giornale di Sicilia, Bani: «Sappiamo per cosa giochiamo. Un passo alla volta arriveremo al nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Corriere dello Sport: “Palermo, è la squadra dei ballottaggi: da Perin-Fortin a Pohjanpalo-Gabrielloni, Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
PERIN2

Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi cambia metodo durante la sosta: niente amichevoli. Perin e Gyasi tornano in gruppo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
colpo-di-scena-addio-a-saudati-presto-il-nuovo-direttore-generale

Escl. Saudati: «Empoli-Palermo? Nulla di scontato. Il limite di Baldini e quel consiglio di Berlusconi…»

Giorgio Elia Ottobre 7, 2026
Immagine

Mantova, Del Lungo: «Mi ha aiutato tanto avere dei compagni al mio fianco durante la partita contro il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Immagine

Moglie Blin saluta Palermo: «Una parte della nostra storia resterà qui»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
05102026_DSC06184_ARRIVEE_AB29_@m.x_d.x

UFFICIALE: l’ex Palermo Alexis Blin riparte dalla Svizzera. Ha firmato con il Losanna

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, doppia seduta a Torretta verso l’Empoli: tattica difensiva e partita per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Screenshot 2026-10-06 154404

Palermo, Niall Quinn torna al Barbera 36 anni dopo Italia ’90: «Ricordo ancora l’emozione, il nervosismo e la tensione»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
palermo padova 2-1 (125 JOHNSEN RANOCCHIA PALUMBO

Serie B, date e orari del Palermo dalla 12ª alla 20ª giornata: quattro gare al Barbera, trasferte con Catanzaro, Verona, Cesena e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
palermo padova 2-1 (136) INZAGHI

Canotto e Inzaghi regalano un sorriso a un tifoso speciale del Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Il Tirreno: “Empoli, Andreoletti riparte contro il Palermo: «I rosanero possono essere lo schiacciasassi del campionato»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (83) bani

Giornale di Sicilia, Bani: «Vavassori ha qualità importanti. Hernani ci farà fare un salto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 2-1 (73) bani pastina sorrentino

Giornale di Sicilia, Bani: «Sappiamo per cosa giochiamo. Un passo alla volta arriveremo al nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 1-0 (49) inzaghi andreoletti

Tuttosport: “Andreoletti, occasione Palermo: se l’Empoli fa l’impresa cambia il volto della Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
prandelli

Gazzetta dello Sport: “Prandelli: «Italia, la rivoluzione è cominciata. Mancini ha coraggio. Baldini? Un uomo vero»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
Screenshot 2026-10-07 071750

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Verona, Pisa e Cremonese ripartono: Baroni cerca equilibrio, Bianco cambia modulo e Pecchia recupera uomini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026