Giornale di Sicilia, Bani: «Vavassori ha qualità importanti. Hernani ci farà fare un salto importante»

Dal talento di Vavassori alla crescita di Johnsen, passando per Pohjanpalo, Gabrielloni e soprattutto Hernani. Federico Bani promuove il reparto offensivo del Palermo e sottolinea la profondità della rosa costruita a disposizione di Filippo Inzaghi.

Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il capitano rosanero individua proprio nelle alternative offensive una delle principali differenze di questa stagione: «Anche l’anno scorso siamo partiti molto bene. Quest’anno abbiamo dato una bella prova di disponibilità offensiva. Abbiamo tanti giocatori nel reparto avanzato che permettono al tecnico di effettuare anche le turnazioni. È un’arma sicuramente a nostro favore, perché abbiamo un livello di rosa che ce lo permette».





Tra le sorprese c’è Vavassori. Bani, parlando a Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, invita però il giovane a continuare sulla stessa strada: «Joel non ha bisogno di presentazioni. Vavassori è un ragazzo molto interessante, sta facendo grandi cose. Mi auguro che continui così, deve lavorare e mantenere la testa bassa. Ha qualità importanti, ma ha tantissimo margine di miglioramento».

Parole importanti anche per Johnsen: «Penso che a livello di numeri finalmente stia dimostrando quali sono i suoi colpi».

Le alternative, però, non finiscono qui. Il capitano cita anche Palumbo, Strefezza e Gabrielloni: «Gabrielloni è uno che ci darà una grandissima mano, perché è un combattivo davanti».

Ma è su Hernani che Bani si sbilancia maggiormente. I due si conoscono bene e il capitano sa quali qualità può mettere a disposizione del Palermo: «Un giocatore che sicuramente ci farà fare un salto importante è Hernani, perché lo conosco, ci ho giocato insieme, è un giocatore che ha grandissima qualità».

Nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani analizza anche il passaggio al 4-2-3-1: «Abbiamo un difensore e un centrocampista in meno. Al di là che poi la fase difensiva ormai si fa in undici, abbiamo dei terzini che sono predisposti ad andare anche in fase offensiva, per volere dell’allenatore e per caratteristiche».

La parola chiave diventa quindi equilibrio: «Dobbiamo essere bravi a mantenere un equilibrio tale che ci permette di avere una capacità realizzativa importante davanti, ma subire sempre il meno possibile».

Una rosa più profonda e un Palermo maggiormente votato all’attacco. Come emerge dalle parole raccolte da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Inzaghi può contare su numerose soluzioni, mentre Bani indica in Hernani uno degli uomini capaci di alzare ulteriormente il livello della squadra.