Giornale di Sicilia, “Bani: «Empoli difficile, il cambio di allenatore porta aria fresca. Ci faremo trovare pronti»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo sampdoria 3-1 (88) bani

Il Palermo riparte da Empoli e Mattia Bani mette in guardia i rosanero. Il cambio di allenatore sulla panchina dei toscani rappresenta un’insidia in più per la capolista, chiamata a riprendere immediatamente il proprio cammino dopo la lunga sosta.

Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il capitano rosanero non si aspetta una partita semplice: «Sabato sarà difficile, perché loro hanno anche cambiato allenatore. Quando avviene, c’è sempre una ventata d’aria fresca e cerchi sempre di dimostrare subito che farai grandi cose».


A complicare ulteriormente la partita ci sarà il fattore campo: «Giochiamo in casa loro, non sarà sicuramente facile, ma come non è facile nessuna partita. Siamo abituati a pensare di partita in partita».

Bani, parlando a Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, sottolinea però la profondità dell’organico rosanero: «Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti, abbiamo per fortuna una rosa ampia con valori, sono convinto che ci faremo trovare pronti».

Il capitano si sofferma anche sull’impatto di Filippo Inzaghi e sul modo in cui il tecnico vive ogni partita: «È uno di impeto, che ha sempre vissuto le partite con grande passione, e allo stesso modo lo fa da allenatore. Ci trasmette quella voglia di fare qualcosa di importante, di ottenere un risultato importante, di mantenere un livello alto, soprattutto a livello mentale».

Proprio l’aspetto mentale, secondo Bani, può fare la differenza: «Penso che questo aspetto sia quello dove bisogna battere di più il chiodo, perché fa tutta la differenza».

Nell’intervista a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, il difensore parla anche della crescita del progetto rosanero sotto la proprietà del City Football Group: «Penso sia abbastanza alla luce del sole quello che tutto il gruppo vuol fare e la voglia di far diventare qualcosa di importante questa piazza. Anche il discorso dello stadio sarà qualcosa di fondamentale».

Bani vede prospettive importanti: «Ci sono tanti step, la proprietà è pronta a farli tutti, la piazza pure, ma vanno comunque fatti a scalini e non tutti di fila. Io vedo un grandissimo futuro roseo, anzi rosa, per il Palermo. Sono convinto che sarà un binomio vincente».

Infine il rapporto con il Barbera e con i tifosi. Il capitano, nelle dichiarazioni raccolte da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, ringrazia il pubblico rosanero: «Si vede veramente l’attaccamento che questa gente ha nei nostri confronti, come lo è stato l’anno scorso. Il pubblico fa la differenza in un momento di difficoltà, ti riesce a tirar fuori quel qualcosa in più e non farti scoraggiare».

E conclude: «In questo sono sempre stati ineccepibili, li ringrazio e li ringraziamo perché sappiamo quanto è importante per loro il Palermo. Mi auguro che continuino a sostenerci, non solo nelle vittorie, ma come hanno sempre fatto anche nei momenti difficili».

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