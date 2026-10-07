Giornale di Sicilia, Bani: «Sappiamo per cosa giochiamo. Un passo alla volta arriveremo al nostro obiettivo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 7, 2026
palermo padova 2-1 (73) bani pastina sorrentino

Il Palermo conosce perfettamente il proprio obiettivo, anche se nello spogliatoio nessuno vuole guardare troppo avanti. Federico Bani, capitano rosanero, indica la strada da seguire: pensare a una partita alla volta, a cominciare dalla trasferta di Empoli.

Intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Bani fa il punto sull’ottimo avvio della squadra di Filippo Inzaghi: «Abbiamo fatto dei risultati positivi, facendo delle ottime prestazioni, sia in campionato che in Coppa Italia, e siamo soddisfatti. È un po’ un peccato questa pausa, perché ha spezzato quel trend, ma vale per tutti».


La lunga sosta ha comunque permesso al Palermo di recuperare terreno sul fronte degli infortuni: «Il fatto di avere una sosta così lunga vicino all’inizio del campionato è un po’ un’anomalia. In virtù anche di qualche infortunio che avevamo avuto, ci ha permesso di guadagnare tempo per dei giocatori importanti. Mentre io e gli altri abbiamo fatto un lavoro supplementare da un punto di vista fisico, rafforzando i concetti che vuole Inzaghi».

A Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il capitano sottolinea anche un aspetto importante nella crescita della squadra: «Vincere aiuta a vincere. In un campionato ci sono partite che si sporcano, e se le riesci a portare dalla tua parte è sempre un bel segnale. Penso sia uno dei pregi più grandi di una squadra che vuol fare un campionato importante. Sia in fase di possesso che in fase di non possesso c’è sempre ampio margine di miglioramento».

Inevitabile il tema Serie A. Bani non nasconde quale sia il traguardo inseguito dal Palermo, ma invita a non perdere di vista il presente: «Non ci si pensa troppo, perché siamo giocatori tanti esperti, con tanta esperienza anche in altre piazze, abituati magari anche a ricevere una sorta di pressione che è normale per una piazza come Palermo. Sappiamo bene per che cosa giochiamo, non c’è bisogno che ce lo ricordiamo».

Il capitano, nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, fissa quindi il prossimo obiettivo: «Penso, però, veramente che dobbiamo vedere di partita in partita. Adesso c’è l’Empoli, dobbiamo essere bravi a portare a casa tre punti facendo una prestazione convincente. Dopo penseremo al Mantova».

La convinzione di Bani è chiara: «Facendo uno step alla volta, sono convinto che arriveremo al nostro obiettivo».

Un messaggio che sintetizza la mentalità del Palermo in questo momento: ambizione senza perdere equilibrio. Come emerge dall’intervista realizzata da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, nello spogliatoio nessuno ha bisogno di pronunciare continuamente la parola Serie A: tutti sanno per cosa stanno giocando.

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