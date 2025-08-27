Genoa, Vogliacco ad un passo dal PAOK

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Sono giorni caldi per le sorti di Alessandro Vogliacco. Dopo essere stato accostato negli scorsi giorni al Palermo, secondo quanto riportato da Sky Sport, adesso per il difensore si è mosso anche il PAOK: il giocatore ha aperto al trasferimento in Grecia, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il difensore centrale, attualmente di proprietà del Genoa, con i rossoblù vanta 64 presenze e 2 gol. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà il classe ’98 alla sua prima esperienza all’estero. Su di lui c’era anche l’interesse di Pisa e Cagliari, che però non hanno affondato il colpo.

Ultimissime

Genoa, Vogliacco ad un passo dal PAOK

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Cesena, UFFICIALE: preso Peter Amoran

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025
Tudor

HA RIFIUTATO LA JUVE: il giocatore rimane a Madrid | Tudor ci è rimasto malissimo

Marco Fanfani Agosto 27, 2025

Cesena, UFFICIALE: Ogunseye in prestito al Perugia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Juve Stabia, stallo per Correia: interesse per Longonda

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025