Genoa, Vogliacco ad un passo dal PAOK

Sono giorni caldi per le sorti di Alessandro Vogliacco. Dopo essere stato accostato negli scorsi giorni al Palermo, secondo quanto riportato da Sky Sport, adesso per il difensore si è mosso anche il PAOK: il giocatore ha aperto al trasferimento in Grecia, che dovrebbe avvenire con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il difensore centrale, attualmente di proprietà del Genoa, con i rossoblù vanta 64 presenze e 2 gol. I due club stanno sistemando gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà il classe ’98 alla sua prima esperienza all’estero. Su di lui c’era anche l’interesse di Pisa e Cagliari, che però non hanno affondato il colpo.