Cesena, UFFICIALE: preso Peter Amoran

Il Cesena ha comunicato, con una nota diffusa tramite i propri canali ufficiali, di essersi aggiudicato le prestazioni sportive del difensore classe 2004, Peter Amoran. Il centrale di difesa arriva in bianconero dal Parma a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione e contro opzione per i ducali.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione e contropzione dal Parma Calcio 1913 le prestazioni sportive del difensore Peter Amoran. Nato in Nigeria nel 2004, Amoran cresce in Svezia nel settore giovanile dell’IFK Östersund, società con la quale nel 2022 esordisce tra i professionisti in Superettan, seconda divisione svedese. Nell’estate del 2022 passa al Parma Calcio 1913 e, dopo due stagioni tra le fila della formazione Primavera crociata, viene ceduto a titolo temporaneo all’AC Perugia, collezionando 28 presenze nel Campionato di Serie C 2024/25. Nel settembre 2021, inoltre, fa il proprio esordio in nazionale con la Svezia Under 18 e viene poi convocato anche in tutte le altre selezioni giovanili fino alla Svezia Under 21, per un totale di 20 presenze con la maglia delle Tre Corone. In bianconero Amoran indosserà la maglia numero 16. Benvenuto in Romagna Peter!