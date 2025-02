Genoa, senti Balotelli: «Sono un uomo di parola, voglio mantenere la mia promessa»

Arrivato a stagione in corso da svincolato, Mario Balotelli non ha ancora avuto modo di farsi valere al Genoa. Sbarcato in Liguria su richiesta di mister Alberto Gilardino, l’ex Liverpool non è mai stato davvero considerato da Patrick Vieira, tecnico col quale non ebbe un piacevole rapporto ai tempi del Nizza. Nonostante le voci emerse a gennaio in merito ad un suo addio, Balotelli è rimasto in rossoblù.

Sulle proprie Instagram Stories, il giocatore ha pubblicato un video registrato direttamente dal centro sportivo del Genoa, con tanto di zoom finale sul Grifone. Il tutto accompagnato dalla seguente didascalia: “Sto ancora cercando di mantenere la mia promessa. Sono un uomo di parola”