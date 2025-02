Serie C Femminile: il derby tra Catania e Palermo si giocherà allo stadio Massimino

Domenica 9 Febbraio la roccaforte intitolata ad Angelo Massimino, storico presidente del club dell’Elefante, sarà teatro di un evento senza precedenti: per la prima volta – si legge sul sito ufficiale della LND – Catania e Palermo del Girone C si sfideranno in un derby che va oltre i tre punti in palio. Due squadre, due città, un unico obiettivo: scrivere la prima pagina di una storia di calcio femminile siciliana.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, novanta minuti che promettono emozioni forti. Per seguire la diretta streaming clicca qui: