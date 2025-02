Palermo: la prima giornata in rosanero di Pohjanpalo

Grande entusiasmo a Palermo per l’arrivo di Joel Pohjanpalo. Il nuovo acquisto dei rosanero, acquistato dal Venezia durante la finestra di mercato invernale, ha vissuto ore molte intense nella giornata di ieri, martedì 4 febbraio. Dopo il suo primo allenamento con i nuovi compagni, il bomber finlandese è stato accolto da un bagno di folla nel piazzale dello stadio Renzo Barbera, da dove ha salutato i tifosi del Palermo. Di seguito il video pubblicato dal club siciliano sul proprio canale Youtube in merito alla prima giornata in rosanero di Pohjanpalo:

