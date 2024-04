Gds: “Panchina Palermo, regna il caos e con il City Group al comando fa un po’ specie”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul potenziale sostituto di Corini.

L’idea del Palermo per convincere Grosso è stata quella di proporre un contratto lungo, iniziando sostanzialmente adesso un progetto a più ampio raggio, a prescindere da quale sarà poi la categoria in cui militeranno i rosanero nel prossimo campionato. Quindi, Serie A o B qualora dovesse accettare la proposta della società rosanero, avrebbe comunque la chance di partire da zero con un nuovo programma.

Grosso, però, in questo momento preferirebbe attendere la fine della stagione e successivamente intraprendere questa nuova avventura. Prima di Grosso, era stato contattato anche Gattuso, che però è stato subito titubante ad accettare l’incarico.

Non riscuotono grandi consensi Longo, reduce dall’esperienza al Como, e Mignani, che ave va iniziato la stagione col Bari. Un’ulteriore opzione è Giampaolo, che potrebbe anche accettare di traghettare la squadra sino a fine campionato e poi tirare le somme, anche se quest’ultima ipotesi – quella appunto di un traghettatore – difficilmente si sposa con le idee del City Football Group. Altra sondaggio potrebbe essere fatto con Leonardo Semplici.