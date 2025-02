Gds: “Palermo, la marcia è da play-out”

La situazione del Palermo si fa sempre più critica, sia guardando la classifica sia analizzando i numeri dietro il rendimento della squadra. Dopo 26 giornate, i rosanero si trovano al nono posto, appena fuori dalla zona playoff e a sole quattro lunghezze dalla zona playout.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Dionisi sta vivendo un momento preoccupante, con un rendimento che rischia di comprometterne definitivamente la stagione. “Una situazione che definire negativa è un eufemismo”, scrive Orifici, evidenziando come il Palermo abbia raccolto appena 32 punti, una delle peggiori performance degli ultimi 28 anni.

Difesa in crisi, numeri impietosi

Il Palermo sta pagando un calo evidente anche nella fase difensiva. Come riportato dal Giornale di Sicilia, nelle ultime quattro partite i rosanero hanno subito otto gol, con una media di due reti incassate a partita. Un trend che li colloca tra le peggiori difese della Serie B nella seconda parte di stagione.

L’ultima volta che il Palermo ha avuto un rendimento simile dopo 26 giornate risale alla stagione 1996-97, quando chiuse il campionato con 47 punti, retrocedendo poi in Serie C. “Non siamo a quei livelli, ma la proiezione attuale è preoccupante”, avverte il Giornale di Sicilia.

Playoff a rischio, la sfida con il Cosenza è decisiva

Il Palermo deve assolutamente invertire la rotta se vuole rimanere in corsa per i playoff. Il prossimo impegno contro il Cosenza, fanalino di coda della Serie B, assume un valore cruciale: una sconfitta potrebbe aprire scenari ancora più preoccupanti.

La squadra di Dionisi non può più permettersi errori, con un attacco che fatica a concretizzare e una difesa in piena crisi. “Domenica sarà un bivio fondamentale: per il Palermo è l’ultima chiamata per rimanere agganciato alla zona playoff”, conclude il Giornale di Sicilia.