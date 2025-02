Gds: “Palermo verso il Cosenza, oggi si torna in campo. Nikolau e Di Francesco osservati speciali”

Il Palermo oggi tornerà ad allenarsi a Torretta, preparando la sfida di domenica sul campo del Cosenza. Sarà una settimana importante per recuperare alcuni giocatori che nei giorni scorsi si sono fermati per problemi fisici.

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i più attesi c’è Nikolau: il centrale greco non è stato convocato nell’ultima gara a causa della riacutizzazione di un’infiammazione alla caviglia. Anche Di Francesco è alle prese con problemi fisici, essendosi fermato per un sovraccarico muscolare.

Un altro possibile rientro è quello di Insigne, mentre restano indisponibili Gomis, Di Bartolo, Di Mariano e Henry.