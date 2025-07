Gazzetta di Modena: “Palumbo-Palermo, ci siamo: il Modena incassa 1,3 milioni e Di Mariano”

Come riportato dalla Gazzetta di Modena, Antonio Palumbo è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Palermo. Dopo settimane di trattative, le divergenze tra le parti sembrano finalmente superate: l’accordo è vicino alla chiusura con una formula che prevederebbe 1,3 milioni di euro cash, bonus legati al rendimento e il cartellino di Francesco Di Mariano.

Sempre secondo quanto scrive la Gazzetta di Modena, l’operazione sta entrando nella fase finale e potrebbe essere ufficializzata già nei prossimi giorni. L’intesa soddisfa entrambe le società, con il Modena che si garantisce un profilo offensivo interessante e il Palermo che rinforza ulteriormente il proprio centrocampo.

Il nodo principale, però, riguarda la collocazione tattica di Di Mariano nel sistema di gioco di Paolo Bianco. Come evidenzia la Gazzetta di Modena, l’ex rosanero ha caratteristiche tecniche – velocità, dribbling e visione – che si esprimono al meglio in un tridente offensivo o da trequartista. Inserito in un 3-5-2, modulo adottato dal Modena, potrebbe adattarsi come seconda punta, anche se a Palermo è stato impiegato anche come esterno a tutta fascia per esigenze di squadra.

Resta da capire come verrà utilizzato Di Mariano nello scacchiere gialloblù, ma l’impressione – condivisa dalla Gazzetta di Modena – è che si tratti di un profilo più adatto a un sistema fluido, capace di valorizzarne l’estro in zona offensiva.