Tuttosport: “Palumbo sì, Bani forse: il Palermo costruisce il suo nuovo cuore”

Nel ritiro di Chatillon prende forma il nuovo Palermo targato Filippo Inzaghi, ma i lavori sono ancora in corso. Come riporta Tuttosport in un articolo firmato da Gianluca Scaduto, il club rosanero ha messo a segno solo le prime mosse: gli esterni Augello (svincolato ex Cagliari) e Gyasi (dall’Empoli), più il ritorno in rosa del difensore Peda dopo il prestito alla Juve Stabia. Un inizio che non può ancora soddisfare pienamente le ambizioni del nuovo tecnico, alle prese con un organico ancora incompleto.

Ma la notizia di giornata, sottolineata da Tuttosport, è che la telenovela dell’estate è ai titoli di coda: Antonio Palumbo, trequartista classe 1995, sarà un nuovo giocatore del Palermo. L’ex Modena, protagonista assoluto nella scorsa stagione con 9 gol e 10 assist in 35 presenze, arriva per dare qualità e idee dietro l’attaccante Pohjanpalo. Il club emiliano incasserà anche il cartellino di Francesco Di Mariano, esterno offensivo rosanero, che si trasferisce in Emilia come contropartita parziale.

Sul fronte difesa, continua il pressing del Palermo per Mattia Bani. Come riportato ancora da Tuttosport, il centrale del Genoa ha già l’accordo con i siciliani per un triennale da cifre importanti. Resta da convincere il Genoa, per ora irritato dall’approccio del club rosanero e con il tecnico Vieira che spinge per trattenerlo. Tuttavia, la sensazione è che l’affare possa andare in porto, nonostante il rinnovo proposto dai rossoblù. In attesa anche un altro possibile rinforzo per la retroguardia: Bartosz Bereszynski, ex Sampdoria, svincolato e da tempo seguito dal club di viale del Fante.

Nel frattempo, Inzaghi ha diretto la prima uscita stagionale: 9-0 il risultato finale contro una Rappresentativa della Valle d’Aosta. Come segnala Tuttosport, il match si è sbloccato solo nella ripresa dopo un primo tempo sorprendentemente chiuso sullo 0-0. A referto Le Douaron e Corona, autori di quattro reti a testa, e il neoarrivato Augello. Inzaghi ha proposto il 3-4-2-1, lo stesso modulo che in primavera lo aveva condotto alla promozione in A con il Pisa.