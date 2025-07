Tuttosport: “Monza-Lucchesi, superato il Palermo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Nel vivo della sessione estiva, il mercato di Serie B e C continua a regalare movimenti interessanti e colpi a sorpresa. Il Monza si è aggiudicato il duello con Palermo e Sampdoria per Lorenzo Lucchesi, 22 anni, difensore centrale rientrato alla Fiorentina dopo il prestito alla Reggiana: operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione dei brianzoli in Serie A.

In casa Cesena, fari puntati su Edoardo Iannoni (Sassuolo), centrocampista classe 2000 con 51 presenze in B. I romagnoli, inoltre, valutano il profilo di Valerio Verre, 31 anni, in uscita dal Palermo, sul quale è forte anche l’interesse del Bari, che nel frattempo spinge per il ritorno di Nunzio Lella dal Venezia. I pugliesi sono molto attivi anche in difesa, vicinissimi a Matteo Lovato, 25 anni, in uscita dalla Salernitana.

Il Venezia, invece, è pronto ad accogliere Andrea Olivieri, esterno destro classe 2002 rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Bari. Sul fronte ufficialità, l’Empoli ha annunciato l’arrivo del terzino Franco Carboni, 22 anni, dall’Inter.

L’Avellino è a un passo da Roberto Insigne, 31 anni, ai margini del progetto tecnico del Palermo. L’accordo è praticamente fatto, ma il suo sbarco in Irpinia avverrà dopo alcune cessioni. Intanto è atteso a breve anche l’annuncio per Michele Besaggio, 23 anni, ex Brescia, che ha già sostenuto le visite mediche.

Il Mantova ha chiuso per il difensore Fellipe Jack, 19 anni, in prestito dal Como, e guarda ora al regista Giacomo Calò del Cesena. Il Frosinone piazza due colpi: in prestito dal Bologna arriva la punta Antonio Raimondo (21 anni, ex Salernitana), e con lui il terzino sinistro Niccolò Corrado, 25 anni.

Infine, il Südtirol ha ufficializzato Simone Tronchin, 23 anni, centrocampista in arrivo dal Cittadella. Lo Spezia, molto attivo tra i giovani, tratta con il Milan per il centrocampista Christian Comotto, 17 anni, figlio dell’ex difensore Gianluca, e ha messo sotto contratto Matteo Onofri, 20 anni, scuola Cesena. Il Pescara, infine, ha annunciato l’arrivo di Gabriele Corbo (ex Spezia e Montreal) e del trequartista Giacomo Olzer, 24 anni, svincolato ex Brescia. Dalla Primavera dell’Inter, il Modena è in pole per la punta Matteo Spinaccè, 19 anni, superando la concorrenza di Avellino e Padova.