Gazzetta dello Sport: “Vazquez nega accuse di razzismo. Ma rischia 10 giornate”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Cremonese ha avviato verifiche interne dopo le accuse rivolte a Franco Vazquez, al termine della gara contro il Bari (1-1). Il giocatore argentino ha negato di aver rivolto insulti razzisti al difensore franco-algerino Dorval.

La società, attraverso un comunicato firmato dal direttore generale Paolo Armenia, ha espresso il proprio sostegno a Vazquez. Nel referto arbitrale non viene menzionato alcun episodio legato a insulti razzisti, motivo per cui il Giudice Sportivo si limiterà a comminare una giornata di squalifica al giocatore, in quanto ammonito e già diffidato.

Tuttavia, la Procura Federale ha aperto un’indagine sull’accaduto, dopo aver ascoltato entrambe le parti. Se dovesse emergere la colpevolezza di Vazquez, l’attaccante rischierebbe una squalifica da sei a dieci giornate.