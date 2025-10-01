Gazzetta dello Sport: “Stankovic top. Le pagelle di Palermo-Venezia”
Lo 0-0 del “Barbera” tra Palermo e Venezia ha confermato l’equilibrio tra due squadre costruite per la promozione. Nelle valutazioni di Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, spiccano le prove solide dei portieri e qualche difficoltà in avanti.
Palermo (3-5-1-1)
Joronen 6,5
Pierozzi 6 (dal 1’ s.t. Peda 6)
Bani 6,5
Ceccaroni 6
Diakité 6 (dal 39’ s.t. Bereszynski s.v.)
Segre 6,5
Blin 6
Giovane 5,5 (dal 13’ s.t. Gomes 6)
Augello 5,5 (dal 1’ s.t. Gyasi 5,5)
Brunori 5,5 (dal 13’ s.t. Le Douaron 5,5)
Pohjanpalo 6
All. Inzaghi 6
Venezia (3-5-1-1)
Stankovic 6,5
Schingtienne 6
Korac 6,5
Sverko 6,5
Hainaut 6
Busio 6,5
Doumbia 6,5
Lella 6 (dal 21’ s.t. Yeboah 6)
Haps 6,5 (dal 33’ s.t. Bjarkason s.v.)
Kike Perez 6,5 (dal 47’ s.t. Casas s.v.)
Fila 5 (dal 42’ s.t. Bohinen s.v.)
All. Stroppa 6
Arbitro
Marinelli di Tivoli 6
Top
Stankovic 6,5 – Decisivo in avvio su Segre, evita che la partita prenda subito la strada dei rosanero.