Gazzetta dello Sport: “Stankovic top. Le pagelle di Palermo-Venezia”

Lo 0-0 del “Barbera” tra Palermo e Venezia ha confermato l’equilibrio tra due squadre costruite per la promozione. Nelle valutazioni di Fabrizio Vitale per la Gazzetta dello Sport, spiccano le prove solide dei portieri e qualche difficoltà in avanti.

Palermo (3-5-1-1)

Joronen 6,5

Pierozzi 6 (dal 1’ s.t. Peda 6)

Bani 6,5

Ceccaroni 6

Diakité 6 (dal 39’ s.t. Bereszynski s.v.)

Segre 6,5

Blin 6

Giovane 5,5 (dal 13’ s.t. Gomes 6)

Augello 5,5 (dal 1’ s.t. Gyasi 5,5)

Brunori 5,5 (dal 13’ s.t. Le Douaron 5,5)

Pohjanpalo 6

All. Inzaghi 6

Venezia (3-5-1-1)

Stankovic 6,5

Schingtienne 6

Korac 6,5

Sverko 6,5

Hainaut 6

Busio 6,5

Doumbia 6,5

Lella 6 (dal 21’ s.t. Yeboah 6)

Haps 6,5 (dal 33’ s.t. Bjarkason s.v.)

Kike Perez 6,5 (dal 47’ s.t. Casas s.v.)

Fila 5 (dal 42’ s.t. Bohinen s.v.)

All. Stroppa 6

Arbitro

Marinelli di Tivoli 6

Top

Stankovic 6,5 – Decisivo in avvio su Segre, evita che la partita prenda subito la strada dei rosanero.