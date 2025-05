Gazzetta dello Sport: “Serie B, la paura fa 180′”

Serie B, volata salvezza da brividi: nove squadre in corsa a 180 minuti dalla fine

Una corsa senza precedenti, una bolgia sportiva che coinvolge mezza classifica. A due giornate dal termine, il campionato di Serie B regala una volata salvezza avvincente quanto imprevedibile. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, sono nove le squadre ancora coinvolte: dal Modena alla Sampdoria, passando per Brescia, Salernitana, Cittadella e Carrarese, con cinque scontri diretti nei prossimi 180 minuti che promettono fuoco e tensione.

«Non vogliamo essere blasfemi, ma questa corsa alla salvezza ricorda un conclave: finché non c’è fumata bianca, tutto può accadere», scrive Binda con ironia. Il Cosenza è l’unica già retrocessa, mentre in cima alla “zona rossa” si balla sul filo di una quota salvezza che potrebbe toccare i 46 punti.

Scontri diretti e calendario sbilanciato

Lo slittamento della 34ª giornata ha alterato gli equilibri: alcune squadre giocheranno due volte in casa (come Modena e Südtirol), altre due in trasferta (tra cui Brescia, Cittadella e Sampdoria). Sarà un fattore da tenere in conto in un finale che potrebbe trasformarsi in un gioco di nervi e differenze reti.

«È sorprendente, ma conferma quanto sia equilibrato questo campionato», afferma Roberto Venturato, intervistato dalla Gazzetta. «Mi piace citare il Cosenza, già retrocesso ma protagonista di una prova coraggiosa sul campo del Sassuolo».

Le gare chiave: domani il primo verdetto

Il primo bivio arriva domani, con sfide che valgono doppio:

Sampdoria-Salernitana, fondamentale per entrambe, con i blucerchiati chiamati a vincere per evitare la retrocessione diretta.

Cittadella-Bari, con i veneti obbligati a vincere per restare agganciati.

Mantova-Carrarese, sfida da dentro o fuori per due neopromosse che sognano i playoff ma rischiano il playout.

A completare il quadro, Modena-Brescia e la successiva Brescia-Reggiana, in cui le Rondinelle dovranno fare almeno 4 punti per salvarsi senza passare dai playout.

Il fattore psicologico e i calcoli pericolosi

Secondo Venturato, il peso della posta in palio sarà decisivo:

«Chi manterrà la propria identità, chi saprà leggere il momento, potrà esaltare le qualità tecniche e caratteriali dei propri giocatori. Ma l’aspetto psicologico sarà determinante: l’errore non è ammesso».

E occhio agli arrivi a pari punti. In caso di ex aequo, si applicheranno scontri diretti e classifica avulsa. Da questo punto di vista, stanno bene Mantova, Brescia e Salernitana, meno bene Cittadella e Carrarese.

Quote salvezza, playout e incubi

Oggi, Brescia e Salernitana sono nei playout a 39 punti: vincendo entrambe le ultime due potrebbero chiudere a 45 e superare chiunque. Samp e Cittadella, penultime a 37, hanno bisogno di due vittorie per evitare la retrocessione diretta. Un solo pareggio, e per loro sarà quasi finita.

«Meglio non fare troppi calcoli», scrive Binda sulla Gazzetta. La fumata bianca è ancora lontana, e per molti potrebbe non arrivare mai.