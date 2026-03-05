Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3515

Il Palermo supera il Mantova al Barbera e conquista tre punti importanti per la corsa nelle zone alte della classifica. Nelle pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport e firmate da Fabrizio Vitale, emerge una squadra capace di dominare il primo tempo e di resistere nel finale dopo aver riaperto la partita con un episodio evitabile.

L’analisi dei singoli proposta da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport premia in particolare Ranocchia e Pohjanpalo, protagonisti nell’azione del doppio vantaggio rosanero. Le valutazioni riportate da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenziano anche il contributo di Bani e Segre, fondamentali per l’equilibrio della squadra.


Nelle pagelle di Fabrizio Vitale pubblicate sulla Gazzetta dello Sport, la nota negativa è rappresentata dall’episodio che vede protagonista Blin, la cui ingenuità riapre una partita che il Palermo sembrava avere ormai sotto controllo.

Palermo

Joronen 7
Peda 6
(Magnani s.v.)
Bani 7
Ceccaroni 6,5
Pierozzi 6,5
(Gyasi s.v.)
Segre 6,5
Ranocchia 7
(Blin 4,5)
Augello 6
Le Douaron 6
(Johnsen s.v.)
Palumbo 6,5
(Gomes 6)
Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 6

Mantova

Bardi 5,5
Dembelé 5
(Maggioni 6)
Cella 5
Castellini 5,5
(Mancuso s.v.)
Radaelli 5
Trimboli 6
Zuccon 4,5
Benaissa 5
Bragantini 5,5
(Paoletti 6)
Caprini 6
(Buso s.v.)
Mensah 5,5
(Marras 6,5)

Panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Meroni, Goncalves, Junior Ligue, Kouda

Allenatore: Modesto 6

Top 7 – Ranocchia
Segna un gran gol dal limite che sblocca la partita e avvia anche l’azione del raddoppio rosanero.

