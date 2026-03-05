Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Il Palermo supera il Mantova al Barbera e conquista tre punti importanti per la corsa nelle zone alte della classifica. Nelle pagelle pubblicate dalla Gazzetta dello Sport e firmate da Fabrizio Vitale, emerge una squadra capace di dominare il primo tempo e di resistere nel finale dopo aver riaperto la partita con un episodio evitabile.

L’analisi dei singoli proposta da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport premia in particolare Ranocchia e Pohjanpalo, protagonisti nell’azione del doppio vantaggio rosanero. Le valutazioni riportate da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenziano anche il contributo di Bani e Segre, fondamentali per l’equilibrio della squadra.





Nelle pagelle di Fabrizio Vitale pubblicate sulla Gazzetta dello Sport, la nota negativa è rappresentata dall’episodio che vede protagonista Blin, la cui ingenuità riapre una partita che il Palermo sembrava avere ormai sotto controllo.

Palermo

Joronen 7

Peda 6

(Magnani s.v.)

Bani 7

Ceccaroni 6,5

Pierozzi 6,5

(Gyasi s.v.)

Segre 6,5

Ranocchia 7

(Blin 4,5)

Augello 6

Le Douaron 6

(Johnsen s.v.)

Palumbo 6,5

(Gomes 6)

Pohjanpalo 7

Panchina: Gomis, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 6

Mantova

Bardi 5,5

Dembelé 5

(Maggioni 6)

Cella 5

Castellini 5,5

(Mancuso s.v.)

Radaelli 5

Trimboli 6

Zuccon 4,5

Benaissa 5

Bragantini 5,5

(Paoletti 6)

Caprini 6

(Buso s.v.)

Mensah 5,5

(Marras 6,5)

Panchina: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Meroni, Goncalves, Junior Ligue, Kouda

Allenatore: Modesto 6

Top 7 – Ranocchia

Segna un gran gol dal limite che sblocca la partita e avvia anche l’azione del raddoppio rosanero.