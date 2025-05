Gazzetta dello Sport: “Playoff Serie B, corsa a quattro per tre posti: il calendario sorride al Palermo”

La corsa ai playoff si fa rovente. A due giornate dalla fine, Catanzaro (49 punti), Palermo (48), Bari e Cesena (47) sono racchiuse in un fazzoletto. Quattro squadre per tre biglietti verso gli spareggi. Il rischio? Che una resti fuori, nonostante gli sforzi di un’intera stagione.

Come evidenzia Vincenzo Di Schiavi su La Gazzetta dello Sport, non ci sono certezze, solo tensione e una classifica che potrebbe risolversi in una fitta rete di classifiche avulse. Nessuno è al sicuro, nessuno può permettersi passi falsi.

Catanzaro: il crollo inatteso

Dopo il 4-0 al Cosenza, sembrava lanciato. Invece, sei partite senza vittorie e una difesa che ha iniziato a perdere colpi (27 gol subiti nel primo tempo, peggior dato con il Südtirol). L’assenza di Situm e Pontisso, un calo fisico e mentale, e la pressione da gestire hanno frenato la corsa calabrese. Ora servono punti pesanti: trasferta contro un Sassuolo affamato e chiusura a Mantova, forse già salvo. Attenzione al bomber Iemmello, che può ancora spostare gli equilibri.

Palermo: tutto nelle mani, ma sotto pressione

Sulla carta è la squadra più attrezzata, ma il Palermo è anche quella più imprevedibile. Un potenziale da Serie A, una stagione da montagne russe. La gestione di Dionisi è sotto accusa, soprattutto dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Come scrive ancora Di Schiavi per La Gazzetta dello Sport, i rosanero però hanno un vantaggio teorico: le ultime due gare in casa, contro il Frosinone in piena lotta salvezza e la Carrarese, che potrebbe arrivare all’ultima giornata già fuori dai giochi. Ma al Barbera vietato sbagliare: la pressione del pubblico e della proprietà pesa, e l’accesso ai playoff è l’obiettivo minimo.

Bari: tra contestazione e speranza

La vittoria sul Pisa ha tenuto accese le speranze, ma l’ambiente è pesante. Le due sconfitte con Modena e Cosenza hanno fatto male, e ora il Bari deve affrontare due trasferte difficili: venerdì a Cittadella e poi Bolzano col Südtirol. Senza Radunovic, Benali e Maita, toccherà a Pissardo, Lella e Maiello guidare una squadra in emergenza. Davanti si affida a Lasagna, Falletti e Bonfanti per scollinare verso i playoff.

Cesena: senza pressione, con entusiasmo

Chi non ha nulla da perdere è il Cesena. Dopo aver battuto il Palermo, ha blindato la salvezza ed è tornato a credere nel sogno playoff. Le ultime due gare sono contro Cosenza (già retrocesso) e Modena, ma con due punte su tre indisponibili (La Gumina e Russo out), toccherà ancora a Shpendi reggere l’attacco. Rientrano Francesconi e Adamo, e l’entusiasmo della piazza è tornato: i tifosi saranno in massa a Cosenza, pronti a sostenere una squadra che si sta guadagnando tutto.