Gazzetta dello Sport: “Panchine in movimento. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Bari ha ufficializzato l’esonero di Moreno Longo dopo il mancato accordo per la risoluzione consensuale del contratto (fino al 2026). Una mossa che spiana la strada all’arrivo di Fabio Caserta, pronto a firmare un biennale con bonus legati agli obiettivi.

Nel frattempo, il Catanzaro è vicino all’annuncio di Alberto Aquilani: l’accordo è quasi fatto, restano solo da definire i dettagli dello staff tecnico. Sempre secondo Scognamiglio sulla Gazzetta, a Palermo si aspetta solo l’annuncio formale dell’ingaggio di Filippo Inzaghi, destinato a raccogliere il testimone da Alessio Dionisi, già esonerato.

Due accordi già ratificati, scrive ancora la Gazzetta dello Sport, riguardano Guido Pagliuca (nuovo tecnico dell’Empoli) e Andrea Sottil (Modena), entrambi con contratto biennale. A Modena, Mandelli torna a guidare la Primavera.

Restano in sospeso altre situazioni. A Venezia, Giovanni Stroppa è in contatto con il ds Antonelli: possibile ricostituzione della coppia che fece le fortune del Monza. A Pescara, oggi è il giorno decisivo per la conferma di Silvio Baldini, atteso al confronto con Pasquale Foggia.

Infine, Scognamiglio segnala le situazioni in divenire di Juve Stabia e Frosinone. A Castellammare, il nodo è il futuro del ds Lovisa, che punterebbe su Ignazio Abate per la panchina. A Frosinone, con Guido Angelozzi vicino al Cagliari, si valuta una soluzione interna: Doronzo o Frara per la direzione sportiva. Per la panchina, si pensa al ritorno di Vivarini o a un’occasione per Federico Coppitelli, ex Primavera di Torino e Lecce, reduce da un’esperienza all’Osijek.

A proposito di Serie B, è proprio la neopromossa Virtus Entella a essere alla ricerca di un allenatore: il nome in cima alla lista è quello di Chiappella, ex Giana Erminio, già sondato dalla dirigenza ligure.