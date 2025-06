Gazzetta dello Sport: “Caso Salernitana: 21 intossicati. Ritorno con la Samp domenica?”

Un incubo a ciel sereno per la Salernitana: ventuno tesserati, tra cui otto calciatori e l’intero staff tecnico, sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare al rientro da Genova. Come riporta Roberto Guerriero su La Gazzetta dello Sport, l’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, durante il volo di ritorno dal capoluogo ligure dopo la sconfitta per 2-0 contro la Sampdoria nell’andata dei playout di Serie B.

I tesserati sono stati immediatamente trasportati negli ospedali di Salerno e Battipaglia, come documentato da Guerriero sulla Gazzetta, e dimessi con prognosi di due o tre giorni. L’ipotesi più accreditata riguarda un’intossicazione da cibo, probabilmente legata al riso con verdure, pollo e uova presente nei cestini da viaggio forniti dall’hotel genovese.

Il riso nel mirino: indagini in corso

La Salernitana, su indicazione del proprio nutrizionista, aveva fatto preparare i cestini dall’albergo dove era in ritiro. I pasti sono stati conservati in un furgone climatizzato e distribuiti dopo la gara. Tuttavia, secondo Roberto Guerriero per La Gazzetta dello Sport, le alte temperature potrebbero aver compromesso la catena del freddo, favorendo la proliferazione batterica.

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine e ieri mattina si è recata nella struttura per ascoltare i responsabili e prelevare campioni di riso, ora sotto esame dell’Asl. Al momento, però, non risultano irregolarità nelle cucine dell’albergo, come sottolinea ancora Guerriero sulla Gazzetta.

La richiesta di rinvio e la risposta della Lega

L’amministratore delegato Maurizio Milan ha comunicato che la società ha inoltrato alla Lega B la richiesta ufficiale di rinvio della gara di ritorno, inizialmente prevista per venerdì 21 giugno alle 20:30. «Siamo sinceramente provati per quanto accaduto», ha dichiarato Milan, chiedendo alla Lega di «valutare le nostre istanze».

Anche la Sampdoria ha manifestato la propria disponibilità a uno slittamento della gara decisiva per la permanenza in Serie B. Il rinvio, secondo quanto filtra, potrebbe essere fissato a domenica 23 o lunedì 24 giugno, sempre allo stadio Arechi.

L’esito delle analisi dell’Asl e la valutazione della Lega saranno determinanti per ufficializzare il nuovo calendario. Nel frattempo, l’intera Salernitana resta in attesa, con la speranza di poter preparare l’ultima battaglia della stagione nelle condizioni minime di serenità e sicurezza.