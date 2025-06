Tuttosport: “Palermo attivo. Caccia a Borrelli, Galazzi e Marcandalli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Dopo il passaggio a vuoto alla Sampdoria, Andrea Sottil riparte dal Modena: lo conferma Gianluca Scaduto su Tuttosport, precisando che il tecnico ha firmato un biennale con i canarini. Il club emiliano ha infatti deciso di puntare su di lui per dare finalmente l’assalto ai playoff di Serie B, traguardo sfuggito nelle ultime tre stagioni. Sottil sostituisce Paolo Mandelli, destinato a tornare alla guida della Primavera.

Nel frattempo, l’Empoli ha ufficializzato Guido Pagliuca come nuovo allenatore: contratto biennale per il tecnico toscano, che ha appena salutato la Juve Stabia dopo aver centrato traguardi storici. Sempre secondo Tuttosport, nel corso della settimana dovrebbe arrivare anche la fumata bianca per Giovanni Stroppa al Venezia, con il possibile arrivo di due suoi fedelissimi dalla Cremonese: Antov e Valoti.

Palermo attivo: caccia a Borrelli, Galazzi e Marcandalli

Dopo l’esonero di Alessio Dionisi e in attesa dell’ufficialità per Filippo Inzaghi, il Palermo è tra le società più attive. Come riporta Scaduto su Tuttosport, i rosanero si muovono sul mercato pescando tra i pezzi pregiati del Brescia: su tutti Gennaro Borrelli, ma attenzione anche a Nicolas Galazzi, trequartista dalle ottime doti di inserimento.

Sempre in orbita Palermo c’è Alessandro Marcandalli, difensore del Genoa che conosce bene la Serie B per l’esperienza con la Reggiana. Occhio, però, alla concorrenza.

Spezia scatenato, Besiktas su Esposito

Lo Spezia continua a lavorare a un maxi-accordo con il Milan per portare in Liguria Camarda e Bartesaghi, entrambi protagonisti nel Milan Futuro in C. Il club ligure guarda anche a Matthias Verreth, regista belga del Brescia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport e Gianluca Scaduto, Salvatore Esposito è corteggiato dal Besiktas, pronto a una maxi offerta. Il regista è anche nel mirino di Bologna e Palermo, ma il club turco fa sul serio. La stessa fonte segnala che Niklas Pyyhtia – protagonista con il Südtirol – sarà ancora girato in prestito dal Bologna: su di lui ci sono Palermo, Spezia, Bari e Modena.

Altri movimenti: Caserta a Bari, Brentan per Juve Stabia

Il Bari ha esonerato Moreno Longo, senza accordo per la risoluzione consensuale. A sostituirlo sarà Fabio Caserta, in arrivo dal Catanzaro. L’Avellino ha chiuso per il portiere Paolo Vismara, mentre la Juve Stabia guarda con interesse a Michael Brentan della Torres.

Infine, attenzione a Mehdi Dorval, esterno franco-algerino del Bari: su di lui si muovono club dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Il prezzo fissato è di 3 milioni.

Come sottolineato da Scaduto sulle colonne di Tuttosport, il mercato entra nella fase calda: tra panchine che si stabilizzano e giocatori contesi, la Serie B si prepara a una stagione infuocata.