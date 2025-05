Gazzetta dello Sport: “Monza in vendita”

MONZA – In casa Monza l’attesa per l’annuncio del nuovo allenatore si intreccia con un futuro societario tutto da scrivere. Sul tavolo della dirigenza ci sono almeno tre o quattro nomi per la guida tecnica: Bianco, Mignani, Pagliuca e Abate i principali candidati. Ma a tenere banco in queste ore è soprattutto la possibile apertura della proprietà a fondi stranieri, con diversi soggetti statunitensi che hanno già manifestato interesse concreto.

A confermare lo scenario è stato lo stesso Paolo Berlusconi, presidente onorario del club: «Con la morte di Silvio, che era il vero centro di questo progetto, e dopo aver speso veramente tanti soldi per un sogno, oggi la famiglia, direi giustamente, cerca un gruppo affidabile che possa garantire un futuro al quale passare il club».

Tre fondi americani sul tavolo, uno guidato da Baldissoni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tre fondi statunitensi sarebbero già attivi nella due diligence. Uno di questi vede tra i protagonisti Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma. Un primo gruppo ha già visitato le strutture del centro sportivo del Monza, e nei prossimi giorni sono attese anche le delegazioni degli altri interessati, con lo scopo di rilevare una quota del club attualmente controllato da Fininvest.

Galliani resta centrale nel nuovo assetto

Qualunque sia l’esito della trattativa, la figura di Adriano Galliani resterà centrale nel progetto. Il dirigente brianzolo, simbolo del Monza targato Berlusconi, sarà il punto di continuità tra la gestione attuale e quella futura. Lo scenario più probabile prevede l’ingresso di uno dei fondi in quota di minoranza, ma non è esclusa del tutto neanche l’ipotesi di un passaggio di maggioranza graduale.

Panchina in stand-by, ma la scelta è imminente

Sul fronte sportivo, la scelta dell’allenatore sarà il primo tassello del nuovo corso. Bianco, Mignani, Pagliuca e Abate sono in lizza, ma la decisione potrebbe arrivare solo dopo un chiarimento definitivo sulla struttura societaria, anche per offrire al nuovo tecnico un quadro stabile e ambizioso. Le prossime ore saranno decisive.