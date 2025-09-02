Gazzetta dello Sport: “Monza, Galliani: «Tutti i big sono rimasti Proviamo a tornare subito in Serie A»”

Alla fine, il vero colpo di mercato del Monza è stato trattenere i suoi big. Tutti i nomi più importanti della rosa sono rimasti in Brianza nonostante le numerose sirene di mercato. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il club ha resistito agli assalti estivi e oggi, 2 settembre, si ritrova con una squadra di alto livello.

«Sono molto felice che Fininvest e Beckett Layne Ventures, di comune accordo, abbiano deciso di tenere tutti i migliori giocatori – ha dichiarato l’ad Adriano Galliani alla Gazzetta dello Sport –. In questa maniera si può provare a tornare subito in Serie A».

La lista dei giocatori rimasti è lunga e di qualità: dal capitano Matteo Pessina ad Andrea Colpani, passando per Dany Mota Carvalho, Samuele Birindelli, Gianluca Caprari, Keita Baldé, Andrea Carboni e Armando Izzo. Profili che, come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, sono stati seguiti da diversi club di Serie A e anche dall’estero.

Negli ultimi giorni di mercato, Pessina era stato vicino alla Roma, Colpani sembrava destinato alla Cremonese, Mota Carvalho aveva estimatori in Italia e all’estero, il Parma puntava Carboni, mentre Sassuolo e Cagliari seguivano Birindelli. Nonostante le pressioni, il progetto del Monza ha avuto la meglio, blindando i giocatori più richiesti.

La società pensa ora anche a qualche rinnovo, mentre il tecnico Paolo Bianco può contare su una rosa attrezzata per tentare subito la risalita in Serie A. «Con la giusta mentalità, la squadra è pronta per un campionato da protagonista», evidenzia la Gazzetta dello Sport.