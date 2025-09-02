Gazzetta dello Sport: “Monza, tenuti tutti i big. Potrebbe essere il nuovo Sassuolo”

Non solo Empoli e Sampdoria. L’ultima giornata di mercato in Serie B ha visto protagoniste soprattutto Juve Stabia e Pescara, tra le società più attive nelle ore finali. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, a Castellammare è arrivato l’atteso Omar Correia, valutato circa 1,3 milioni nell’operazione che ha portato in prestito D’Amore e Louati alla Triestina. Completamente nuovo il centrocampo di Abate, con gli arrivi di Zuccon dall’Atalanta (reduce da Salerno), Ciammaglichella dal Torino (era a Terni) e Duca, svincolato dal Modena.

Anche il Pescara ha rinforzato la squadra con innesti di sostanza: Fabrizio Caligara dal Sassuolo, Frank Tsadjout dalla Cremonese (dopo l’esperienza a Frosinone) e Orji Okwonkwo dal Bologna, dopo Corazza. «Un mercato che ha restituito ambizioni e competitività al club abruzzese», sottolinea Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Movimenti anche in altre piazze. Il Catanzaro ha aggiunto esperienza con Oudin (dal Lecce, ex Sampdoria), Buglio dalla Juve Stabia e Cassandro dal Como. Il Frosinone ha riabbracciato Ben Kone dal Como e Giorgio Cittadini dall’Atalanta, mentre il Bari ha riportato a casa Giulio Maggiore dalla Salernitana, dopo gli arrivi di Darboe, Meroni e Burgio. In porta la Reggiana ha puntato su Saro dalla Cremonese, mentre la Carrarese si è assicurata due giovani molto richiesti: Luis Hasa (Napoli) e Alessandro Arena (Pisa).

Non sono mancati i colpi sfumati. Il Modena ha inseguito fino all’ultimo De Luca (Cremonese) e Cerri (Como), ma senza successo. Il Venezia ha tentato l’affondo per Felici dal Cagliari, operazione sfumata in extremis, e si è dovuto accontentare di Bohinen come sostituto di Nicolussi Caviglia. A vuoto anche l’assalto dell’Empoli a Odenthal e quello del Pescara a Tongya, oltre al tentativo per Petagna e Sardo dal Monza, con l’attaccante che ha rifiutato.

Il Monza, come ricorda Binda sulla Gazzetta dello Sport, è stato atteso soprattutto sul fronte delle uscite, ma alla fine ha trattenuto tutti i big: Colpani, Pessina, Caprari, Dany Mota, Birindelli, Izzo e Carboni. «Se Bianco riuscirà a motivare al meglio questo gruppo di fuori categoria, il cammino potrebbe ricordare quello del Sassuolo», evidenzia ancora il quotidiano.