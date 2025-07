Gazzetta dello Sport: “L’Empoli vuole chiudere per Vasic. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

È il reparto arretrato a muovere gli equilibri in queste ore calde di calciomercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Palermo resta protagonista: oggi Antonio Palumbo sosterrà le visite mediche prima dell’ufficializzazione, mentre prosegue il lavoro con il Genoa per chiudere l’operazione che porterebbe Mattia Bani in rosanero.

Secondo quanto riferisce Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, tra le trattative più attive c’è anche quella del Mantova per Andrea Cistana, svincolato dal Brescia. Saltata l’opzione Palermo, sul difensore è forte la concorrenza della Carrarese. Intanto il Cesena, che corteggia Klinsmann del Cesena come possibile nuovo portiere, sta valutando diverse ipotesi, tra cui uno scambio (non preso in considerazione) con Perisan più conguaglio. Anche il Palermo, sottolinea ancora Binda sulla Gazzetta, continua a tenere d’occhio Klinsmann, insieme ad Audero, nel caso in cui Gomis non offrisse garanzie fisiche dopo l’infortunio.

Nel frattempo il mercato difensivo si muove in tutta Italia. L’Avellino prova a convincere la Cremonese a cedere Ravanelli, trattativa complessa ma ancora aperta. Il Monza è pronto ad accogliere Delli Carri, che nel frattempo si allena a parte con il Padova. Il Bari spera in un nuovo prestito di Obaretin dal Napoli, ma l’Empoli si è inserito con forza. Lo Spezia, rallentato sul fronte Cittadini per problemi di formula nonostante le visite superate, valuta le piste Mantovani e Curto.

Come evidenziato per la terza volta da Nicola Binda su La Gazzetta dello Sport, anche l’Empoli è coinvolto in una trattativa con il Palermo per il centrocampista Vasic, sempre più vicino al trasferimento. Intanto il Cesena si muove anche sul fronte offensivo: è in prova l’attaccante spagnolo Blesa (classe 2001), vicino anche l’accordo per Ciervo (Sassuolo, reduce dall’esperienza a Cosenza), mentre si valuta Comenencia della Juventus. L’Entella, infine, ha trovato il suo nuovo attaccante: si tratta di Flavio Russo, in arrivo dal Sassuolo dopo la stagione a Cesena.