Il Secolo XIX: “Bani-Genoa, addio vicino. Va al Palermo”

Il Palermo ha messo la freccia e superato la concorrenza della Cremonese per Mattia Bani, difensore centrale del Genoa, classe 1993. Come riportano Valerio Arrichiello e Andrea Schiappapietra sul Secolo XIX, nella serata di ieri i rosanero hanno compiuto lo scatto decisivo per assicurarsi il giocatore, che ora è a un passo dal trasferimento in Sicilia.

Il Genoa – si legge sempre sulle colonne del Secolo XIX – aveva ricevuto due offerte convincenti, ma l’accelerazione del Palermo sembra aver indirizzato l’affare. La trattativa dovrebbe chiudersi per una cifra complessiva di circa 2,5 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Bani ha già l’accordo con il club di viale del Fante, pronto a offrirgli un triennale a cifre importanti.

Il centrale toscano si è allenato regolarmente ieri a Moena, dove ha anche segnato un gol in partitella al mattino e svolto lavoro in palestra nel pomeriggio. Nonostante il momento di passaggio, ha continuato a mostrare grande professionalità: Patrick Vieira, tecnico del Grifone, lo stima molto e gli ha anche affidato la fascia da capitano nella prima amichevole. Il club gli aveva proposto un rinnovo fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno, ma Bani sembra deciso ad accettare la sfida di riportare il Palermo in Serie A.

Come sottolineano ancora Arrichiello e Schiappapietra sul Secolo XIX, per Bani – 118 presenze in rossoblù tra prima squadra e Primavera – potrebbe trattarsi dell’ultimo contratto importante della carriera. Il legame con il Genoa resta forte, ma l’addio è praticamente imminente.

A questo punto, il Genoa dovrà intervenire sul mercato per colmare il vuoto. Oltre a Vasquez, restano in rosa i giovani Otoa e Marcandalli, ma con De Winter e Vogliacco in uscita, serve almeno un centrale d’esperienza. Piacciono diversi profili: in primis Leo Skiri Østigard (25), norvegese in uscita dal Rennes e già noto in casa rossoblù. Altro nome caldo è quello di Ridgeciano Haps Idzes, classe 2000 del Venezia, ma valutato tra i 6 e i 7 milioni di euro. Tra le suggestioni anche Daniele Rugani (30), che però potrebbe restare alla Juventus. Attenzione infine a Facundo Gonzalez, ex Samp, classe 2003, anch’egli in uscita dai bianconeri.

Il mercato dei centrali è in fermento, ma a Palermo le idee sono già chiare: Bani è pronto a diventare il perno della difesa di Inzaghi.