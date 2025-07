Repubblica: “Dua Lipa incanta Palermo: carte, Campari e discrezione nel cuore del centro storico”

Capelli sciolti, top nero, minigonna di jeans e infradito. In una scena di apparente normalità, Dua Lipa, superstar globale con 88 milioni di follower su Instagram e 40 miliardi di stream sulle piattaforme, è stata avvistata a Palermo seduta sui gradini in marmo di via Alessandro Paternostro, davanti al wine bar Colletti, mentre gioca a carte con il compagno, l’attore inglese Callum Turner, sorseggiando un Campari soda accompagnato da olive e stuzzichini. A raccontare l’incontro ravvicinato è Paola Pottino su Repubblica Palermo, che ha raccolto le testimonianze di chi ha avuto modo di servirla e osservarla da vicino.

Nonostante la fama mondiale, la popstar si è mossa con grande discrezione. Qualcuno l’ha riconosciuta, ma in pochi hanno osato chiederle selfie o autografi. «Le abbiamo chiesto se fosse infastidita – ha raccontato Patrick Lanzino, volto storico di Colletti – ma lei, molto gentile, ci ha detto di no. È abituata alle attenzioni e per noi è stato un orgoglio averla come cliente», si legge ancora su Repubblica Palermo.

La tappa nel centro storico non si è limitata al Colletti. Il giorno precedente, come riportato sempre da Paola Pottino su Repubblica Palermo, Dua Lipa è stata ospite anche del wine bar “Dal Barone”, dove ha trascorso parte del pomeriggio in compagnia del compagno. «È stata da noi fino alle otto di sera – ha spiegato Ilenia Loiacono, dipendente del locale – molto gentile, ma credo che in pochi l’abbiano riconosciuta». Il sommelier Salvo Morello ha rivelato che la cantante ha bevuto un orange wine di zibibbo, apprezzandolo molto.

In serata, la coppia ha cenato al ristorante Cantavespri, affacciato su piazza Sant’Anna, ma massima riservatezza è stata mantenuta sui dettagli della cena. Non è la prima volta che la popstar mostra un legame con Palermo: le sue foto con la maglia del Palermo sono diventate virali, rendendola un’icona anche tra i tifosi rosanero.