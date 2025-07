Repubblica: “Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi prende forma”

Il Palermo di Inzaghi si struttura tra mercato e identità. Come riporta Repubblica Palermo, Palumbo è atteso per le visite mediche, Bani è sempre più vicino, mentre tra i pali si monitora Klinsmann in caso di problemi fisici per Gomis. Intanto, svelata la nuova maglia dedicata al mare di Mondello.

Il nuovo Palermo di Filippo Inzaghi prende forma con innesti strategici e grande attenzione all’identità. Come riportato da Repubblica Palermo, Antonio Palumbo è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore rosanero: nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, poi raggiungerà i compagni in ritiro a Châtillon.

Il centrocampista napoletano arriva dal Modena in un’operazione articolata che prevede il trasferimento di Francesco Di Mariano al club emiliano, più 2,3 milioni di euro e un bonus di 500.000 euro in caso di promozione. Palumbo, 28 anni, è uno dei centrocampisti più incisivi della Serie B, con 189 presenze e 27 reti, sedici delle quali messe a segno nelle ultime due stagioni.

Per la difesa, Mattia Bani è sempre più vicino: il Palermo ha già ottenuto il sì del giocatore, mentre la trattativa con il Genoa – che inizialmente chiedeva 2,5 milioni – potrebbe chiudersi attorno ai 2 milioni di euro complessivi. Il trentunenne vanta 163 presenze in Serie A e una promozione dalla B nel proprio palmarès.

Attenzione puntata anche sulla porta. Alfred Gomis, già tesserato dal Palermo nella scorsa stagione, resta il primo nome per il ruolo di titolare. Tuttavia, il club valuterà le sue condizioni fisiche con attenzione dopo il lungo stop per infortunio al ginocchio. Nel caso in cui non dovesse fornire piena garanzia di tenuta, la dirigenza starebbe pensando a Jonathan Klinsmann, classe 1997, reduce da 28 presenze con il Cesena in Serie B.

I romagnoli, in un eventuale scambio, gradirebbero Patryk Peda, ma Inzaghi ha espresso la volontà di trattenerlo, così come Corona e Vasic. Più percorribile, invece, l’inserimento di Valerio Verre, in uscita.

Nel frattempo, il club ha presentato la terza maglia per la stagione 2024/25, un omaggio sentito a Mondello, cuore balneare di Palermo. Il completo, svelato al Club Canottieri Roggero di Lauria, richiama con i suoi colori l’iconografia del luogo: il celeste “team light blu” per il mare, il “desert dust” per la sabbia e il “dark olive” per la vegetazione di Monte Pellegrino. Dettagli come il colletto a girocollo e la scritta “Mondello” sul retro completano il design.

Un Palermo sempre più solido, costruito con coerenza tecnica e forte senso di appartenenza. Con Inzaghi al timone, i rosanero stanno definendo un’identità chiara dentro e fuori dal campo.