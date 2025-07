Giornale di Sicilia: “Bani ha scelto il Palermo”

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale classe ’93 ha già detto sì al progetto targato City Group. Intesa raggiunta con il giocatore, si tratta ora sulla cifra con il Genoa. In arrivo anche l’ufficialità di Palumbo.

Il Palermo stringe per Mattia Bani. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore del Genoa è sempre più vicino a vestire la maglia rosanero. Bani, classe 1993, ha un contratto in scadenza nel 2026 ma ha rifiutato il rinnovo proposto dal club ligure, deciso a sposare il progetto del Palermo e del City Group.

Il club di viale del Fante ha già raggiunto l’accordo con il calciatore e il suo entourage, e ora si lavora per chiudere con il Genoa. La richiesta iniziale era di 2,5 milioni di euro più bonus, ma il Palermo ha messo sul tavolo un’offerta complessiva da 2 milioni (tra parte fissa e variabili) che sembra poter convincere il Grifone a chiudere l’operazione.

Nel frattempo, Antonio Palumbo è atteso a breve per le visite mediche. L’ex trequartista del Modena sarà ufficializzato nei prossimi giorni e si unirà al gruppo di Filippo Inzaghi nel ritiro di Châtillon, dove il tecnico rosanero sta plasmando il nuovo Palermo partendo da empatia, coesione e identità.