Tuttosport: “Che Palermo! Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Palermo mette a segno due colpi attesi da tempo. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, oggi sono in programma le visite mediche per Antonio Palumbo, trequartista classe ’95 in arrivo dal Modena. Il club rosanero verserà circa 2 milioni di euro, inserendo nell’operazione anche il cartellino di Francesco Di Mariano, che si trasferisce al club emiliano.

Ma non finisce qui. Secondo quanto evidenziato ancora da Scaduto sulle colonne di Tuttosport, si è ormai sbloccata anche la trattativa con il Genoa per il difensore Mattia Bani, 31 anni, atteso a Palermo nei prossimi giorni. L’operazione si aggira intorno ai 2 milioni complessivi, bonus inclusi, mentre al giocatore è pronto un ricco triennale.

Sempre dal Palermo arriva un’altra notizia di mercato in uscita: Roberto Insigne, 31 anni, sarà presto un nuovo giocatore dell’Avellino. L’ala era stata bloccata da tempo dal club irpino, che ha resistito agli assalti di altre pretendenti. Anche questo passaggio è stato confermato da Gianluca Scaduto per Tuttosport.

Nel frattempo, tra i movimenti delle altre, lo Spezia valuta tra Valerio Mantovani e Marco Curto per rinforzare la difesa, mentre la Juve Stabia punta su Giacomo Stabile, 20 anni, ex Alcione. Ufficiale invece il passaggio di Fabio Rispoli, 18 anni, al Catanzaro in prestito dal Como, reduce da una buona stagione alla Virtus Verona con 34 presenze, 4 gol e 2 assist. Infine, Gaetano Letizia, 35 anni, ha firmato per un’altra stagione con il Pescara.