Gazzetta dello Sport: “Lega Pro, Taranto sempre più vicino all’esclusione: partita con il Crotone rinviata”

Con un provvedimento straordinario, la Lega Pro ha deciso di rinviare Taranto-Crotone, inizialmente in programma sabato alle 17:30, a data da destinarsi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa decisione rappresenta un chiaro segnale sull’ormai probabile esclusione del Taranto dal campionato, in attesa del deferimento ufficiale.

La Procura Federale della FIGC, dopo le verifiche della Covisoc, ha notificato al club l’avviso di conclusione delle indagini, e il provvedimento formale di deferimento è atteso entro l’inizio della prossima settimana.

Nessun rinvio per la Turris, ma la situazione resta complessa

Diverso il caso della Turris, che domani scenderà regolarmente in campo contro il Giugliano. Il club di Torre del Greco, pur essendo a rischio per situazioni analoghe, necessita ancora di ulteriori approfondimenti prima di eventuali provvedimenti da parte della giustizia sportiva.

Rischio penalizzazione per altri club

Oltre al Taranto e alla Turris, sono attesi deferimenti anche per altre società che non hanno rispettato la scadenza del 17 febbraio. Tra queste, la Triestina, la Lucchese e il Messina, che potrebbero subire due punti di penalizzazione per ogni irregolarità contestata.

Le udienze del Tribunale Federale Nazionale si terranno nella prima metà di marzo, momento in cui verranno definiti i provvedimenti per i club coinvolti.