L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match di oggi tra Lecco e Palermo.

A Lecco arriva il Palermo. Corini ritorna all’assetto tipo dopo il turnover poco incisivo di Brescia. Il tecnico si affida alla formazione più consolidata per centrare una vittoria a Lecco, unico risultato utile per sperare di restare ancora in corsa per la promozione diretta.