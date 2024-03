Gazzetta dello Sport: “Parma, la A al sicuro. Tra Bari, Palermo e Lecco chi prende la stecca rischia davvero di perdere la bussola”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla giornata di serie B con un articolo a firma di Davide Tondi.

È un Parma da 10 e lode. Pecchia vince pure nel giorno di riposo perché in attesa di Venezia-Bari resta a +10 sul Como (per ora 3° in classifica) mettendo in ghiaccio di fatto la promozione diretta. «Provate a prenderci» sembrano dire Man e compagni anche perché la capolista possiede le risorse per garantirsi una bella fetta di serenità. Lo stesso Man e Delprato venerdì hanno dipinto la curva del godimento-Parma contro il Brescia. Allo strapotere gialloblù (soprattutto nei minuti finali) non si è dovuto arrendere soltanto Maran. Che sia di conforto per un buon Brescia.

Come il Parma brinda al fotofinish anche la Cremonese: lo scontro diretto nel derby lombardo era una sorta di bivio e Stroppa non ha sbagliato direzione approfittando di un Como costretto alla mutazione genetica. Non è questa la squadra che vorrebbe Fabregas secondo i suoi principi di gioco (quanti difensori in campo per difendere il pari).

Del resto se Strefezza costringe i suoi a giocare in 10 per gran parte del match il disinganno è inevitabile. Così la domenica diventa importante perché scendono in campo 4 squadre chiamate a dare una risposta chiara. Il Venezia, come dice il suo tecnico Vanoli, vuole restare in scia per poi sgasare al momento giusto. Tra Bari, Palermo e Lecco chi prende la stecca rischia davvero di perdere la bussola. Insomma, ci aspetta un pomeriggio di passione: la beneficienza sarà vietata e il divertimento assicurato.