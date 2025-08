Gazzetta dello Sport: “Klinsmann è il nome forte per la porta del Palermo”

Non è un’operazione imminente, ma i contatti sono ben avviati: Jonathan Klinsmann è il nome forte per la porta del Palermo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, spiegando che il club rosanero attenderà la fine di agosto, dopo aver concluso le ultime valutazioni su Gomis, prima di affondare il colpo.

Secondo quanto riferito dalla rosea, ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto: Klinsmann, portiere statunitense classe 1997 e figlio dell’ex bomber della Nazionale tedesca, è destinato a lasciare il Cesena e vede nella Sicilia una nuova tappa della sua carriera. Nato a Monaco di Baviera l’8 aprile 1997, il numero uno è alto 195 cm per 88 kg e rappresenterebbe un profilo esperto ma ancora con margini di crescita.

Il Palermo resta vigile, ma senza fretta: le prossime settimane saranno decisive per capire se Gomis potrà restare all’interno del progetto come titolare o secondo. Intanto, Klinsmann resta in cima alla lista dei preferiti del club. La sensazione, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è che tutto possa concretizzarsi dopo Ferragosto, in vista dell’ultima fase di calciomercato.